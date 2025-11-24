Укр
Японский ресторан наказывает людей за недоеденные блюда: в чем причина

Анна Косик
24 ноября 2025, 18:16
15
Если посетители не съедают все блюдо, их будет ждать штраф.
Японский ресторан, рис с икрой
Почему за блюдо с икрой в Японии могут оштрафовать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • За что в японском заведении наказывают людей
  • Почему ресторан придумал штрафы

На севере Японии в городе Саппоро есть легендарное заведение Hachikyo. В нем людей штрафуют за то, что они не доедают до конца свою порцию блюда. И это не спроста.

Главред узнал, почему заведение придумало такое наказание для посетителей. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.

видео дня

В чем особенность ресторана Hachikyo

Люди со всего мира, посещая Саппоро, обязательно приходят в заведение ради одного блюда под названием Tsukko-Meshi. Это миска теплого риса, на которую повар выкладывает много красной икры.

"Перед тем, как сделать заказ, вам дают прочитать их правила. А главное из них - если не доешь, то получишь наказание в виде штрафа, или благотворительного пожертвования", - рассказывает блогерша.

В ресторане объясняют такие штрафы тем, что это дань уважения к рыбакам, которые часами работают в холодной воде и даже рискуют жизнью, чтобы добыть эту икру.

Поэтому если человек оставляет хоть немного блюда, это считается неуважением к рыбакам. И заведение решило заложить в смысл штрафа не наказание, а философию ценить то, что имеешь и тех, кто стоит за этим блюдом.

Смотрите видео о штрафах в японском ресторане:

@lenna_mazur

? Hachikyo Сапоро, Япония ? Small - ¥2,990 ($19.14) Medium - ¥3,880 ($24.83) Large - ¥7,880 ($50.43) Икры здесь не жалеют ?✨

♬ оригинальный звук - lenna_mazur

