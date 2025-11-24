Японский ресторан наказывает людей за недоеденные блюда: в чем причина

Если посетители не съедают все блюдо, их будет ждать штраф.

Почему за блюдо с икрой в Японии могут оштрафовать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На севере Японии в городе Саппоро есть легендарное заведение Hachikyo. В нем людей штрафуют за то, что они не доедают до конца свою порцию блюда. И это не спроста.

Главред узнал, почему заведение придумало такое наказание для посетителей. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.

В чем особенность ресторана Hachikyo

Люди со всего мира, посещая Саппоро, обязательно приходят в заведение ради одного блюда под названием Tsukko-Meshi. Это миска теплого риса, на которую повар выкладывает много красной икры.

"Перед тем, как сделать заказ, вам дают прочитать их правила. А главное из них - если не доешь, то получишь наказание в виде штрафа, или благотворительного пожертвования", - рассказывает блогерша.

В ресторане объясняют такие штрафы тем, что это дань уважения к рыбакам, которые часами работают в холодной воде и даже рискуют жизнью, чтобы добыть эту икру.

Поэтому если человек оставляет хоть немного блюда, это считается неуважением к рыбакам. И заведение решило заложить в смысл штрафа не наказание, а философию ценить то, что имеешь и тех, кто стоит за этим блюдом.

О персоне: Елена Мазур Елена Мазур - украинский блогер, которая в соцсетях делится простыми, но вкусными рецептами, действенными лайфхаками и интересными тестами. В TikTok за ее страницей следят более 18 тысяч пользователей.

