Почему сталинки имеют такие высокие потолки: скрытые мотивы советских архитекторов

Ключевое:
- Почему в сталинках строили высокие потолки
- Зачем в сталинских домах большие окна и много света
В Украине сталинские дома давно стали отдельным архитектурным феноменом. Их легко узнать по массивным фасадам, продуманным планировкам и потолкам, высота которых иногда превышает 4 метра. Это решение было не случайным - оно имело и социальное, и практическое значение, отмечает эксперт Алексей Саушкин, пишет Новости.Live.
Статус и престиж
В 1930-1950-х годах государство формировало новую привилегированную прослойку - чиновников, военных и деятелей культуры. Для них создавали жилье, которое должно было подчеркивать успех и принадлежность к элите. Высокие потолки символизировали пространственное величие, продолжали традиции имперского стиля и делали квартиры более представительными.
Больше света и комфорта
Во времена, когда кондиционирования еще не существовало, архитекторы полагались на естественные процессы. Высокие потолки позволяли устанавливать большие окна, обеспечивали проникновение света и поддерживали комфортный температурный баланс. Благодаря этому квартиры были теплее зимой и приятнее для жизни.
Вентиляция и безопасность
Строительные нормы требовали качественного воздухообмена, ведь в квартирах работали печки и дымоходы. Высокие потолки помогали избегать накопления продуктов сгорания, улучшали вентиляцию и создавали пространство для люстр и лепнины без перегрузки интерьера.
Еще больше интересных и познавательных новостей:
- Пломбир и колбасу по 2.20 украли: почему культовые советские продукты вовсе не из СССР
- Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский миф
- Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки
Об источнике: Новости.LIVE
Новини.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред