Штраф до 15 тысяч евро: почему в Германии запрещены яркие зонтики в кафе

В Германии на первый взгляд обычные предметы экстерьера и декора регулируются строгими законами.

https://glavred.info/life/shtraf-do-15-tysyach-evro-pochemu-v-germanii-zapreshcheny-yarkie-zontiki-v-kafe-10718393.html Ссылка скопирована

Какой очень странный запрет действует в Германии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Вы узнаете:

Какие ограничения для кафе есть в одном из городов Германии

Почему законодательство предусматривает большой штраф за яркие предметы декора

В Германии все регулируется законами и правилами. Даже на первый взгляд обычные вещи, в которых люди в других странах могут проявить волю фантазии, под контролем властей. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский адвокат Юрий Демченко.

Он рассказал об одном из самых странных законов Германии, услышав который, многие удивятся. Касается он заведений общественного питания, а именно кафе, пишет Главред.

видео дня

За что в Германии могут оштрафовать владельцев кафе

В городе Бад-Зоден-Аллендорф, что находится в земле Гессен, запрещено использовать яркие зонтики и подушки в кафе. Если какое-то заведение нарушит этот закон, его владельцу придется заплатить штраф в размере до 15 тысяч евро.

Как пояснил Демченко, этот запрет утвердили, потому что считается, что только пастельные тона гармонично сочетаются с историческими зданиями в городе. Поэтому ярким зонтам в Бад-Зоден-Аллендорфе не место.

Смотрите видео о странных законах Германии:

Читайте также:

О персоне: Юрий Демченко Юрий Демченко - адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины, член Палаты адвокатов Саксонии Германии и блогер. На своем YouTube-канале рассказывает о своей деятельности и делится интересной информацией. На канал Юрия подписались более 30 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред