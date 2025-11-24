Штраф до 15 тысяч евро: почему в Германии запрещены яркие зонтики в кафе

Вы узнаете:
- Какие ограничения для кафе есть в одном из городов Германии
- Почему законодательство предусматривает большой штраф за яркие предметы декора
В Германии все регулируется законами и правилами. Даже на первый взгляд обычные вещи, в которых люди в других странах могут проявить волю фантазии, под контролем властей. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский адвокат Юрий Демченко.
Он рассказал об одном из самых странных законов Германии, услышав который, многие удивятся. Касается он заведений общественного питания, а именно кафе, пишет Главред.
За что в Германии могут оштрафовать владельцев кафе
В городе Бад-Зоден-Аллендорф, что находится в земле Гессен, запрещено использовать яркие зонтики и подушки в кафе. Если какое-то заведение нарушит этот закон, его владельцу придется заплатить штраф в размере до 15 тысяч евро.
Как пояснил Демченко, этот запрет утвердили, потому что считается, что только пастельные тона гармонично сочетаются с историческими зданиями в городе. Поэтому ярким зонтам в Бад-Зоден-Аллендорфе не место.
О персоне: Юрий Демченко
Юрий Демченко - адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины, член Палаты адвокатов Саксонии Германии и блогер. На своем YouTube-канале рассказывает о своей деятельности и делится интересной информацией. На канал Юрия подписались более 30 тысяч пользователей.
