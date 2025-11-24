Укр
Улучшает здоровье и помогает худеть: в чем кроется секрет "японской ходьбы"

Дарья Пшеничник
24 ноября 2025, 04:41
Метод базируется на исследовании 2007 года, проведенном японскими учеными.
Ходьба спорт
Как заниматься "японской ходьбой" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Что такое "японская ходьба " и как она помогает сжигать лишние калории
  • Чем "японская ходьба " полезна для здоровья

В TikTok и YouTube стремительно набирает популярность новый метод тренировок из Японии, который может стать настоящим спасением для тех, кто не имеет времени на спортзал. Речь идет о так называемой "японской ходьбе" - простой технике интервальных прогулок, которая уже получила миллионы просмотров в сети.

"Японская ходьба" базируется на исследовании профессоров Хироси Нозе и Шизуе Масуки из Университета Шиншу, проведенном еще в 2007 году. Ученые доказали, что чередование быстрого и медленного темпа положительно влияет на здоровье людей среднего и старшего возраста, пишет РБК-Украина.

Польза для здоровья

Такая практика снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний:

  • снижает риск сердечно-сосудистых болезней;
  • улучшает работу легких;
  • помогает контролировать вес;
  • укрепляет мышцы ног без перегрузок.

Как заниматься "японской ходьбой"

Схема тренировки максимально проста:

  • 3 минуты быстрой ходьбы до появления легкой одышки,
  • 3 минуты медленного темпа для восстановления,
  • повторить 5 циклов подряд.

В результате получаем 30 минут эффективного кардио, которое по результативности сопоставимо со спортзалом.

Почему метод стал вирусным

Австралийский тренер Юджин Тео, известный благодаря своему YouTube-каналу с более 1,2 млн подписчиков, популяризировал технику под названием Japanese Walking. Его видео в TikTok уже просмотрели более 10 миллионов раз.

"Люди хотят простых решений, которые работают. Этот метод подходит тем, кто не может ежедневно проходить 10 000 шагов, но стремится оставаться активным", - объясняет он.

Мнение врачей

Кардиологи напоминают: любая физическая активность полезна, но к вирусным трендам стоит относиться с осторожностью. Доктор Хельга ван Херле из Университета Южной Калифорнии отмечает, что японское исследование имело определенные недостатки в измерении активности. В то же время она подтверждает, что регулярные двигательные нагрузки - это всегда плюс для здоровья.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

19:45

Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

