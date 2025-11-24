Улучшает здоровье и помогает худеть: в чем кроется секрет "японской ходьбы"

Вы узнаете:
В TikTok и YouTube стремительно набирает популярность новый метод тренировок из Японии, который может стать настоящим спасением для тех, кто не имеет времени на спортзал. Речь идет о так называемой "японской ходьбе" - простой технике интервальных прогулок, которая уже получила миллионы просмотров в сети.
"Японская ходьба" базируется на исследовании профессоров Хироси Нозе и Шизуе Масуки из Университета Шиншу, проведенном еще в 2007 году. Ученые доказали, что чередование быстрого и медленного темпа положительно влияет на здоровье людей среднего и старшего возраста, пишет РБК-Украина.
Польза для здоровья
- снижает риск сердечно-сосудистых болезней;
- улучшает работу легких;
- помогает контролировать вес;
- укрепляет мышцы ног без перегрузок.
Как заниматься "японской ходьбой"
Схема тренировки максимально проста:
- 3 минуты быстрой ходьбы до появления легкой одышки,
- 3 минуты медленного темпа для восстановления,
- повторить 5 циклов подряд.
В результате получаем 30 минут эффективного кардио, которое по результативности сопоставимо со спортзалом.
Почему метод стал вирусным
Австралийский тренер Юджин Тео, известный благодаря своему YouTube-каналу с более 1,2 млн подписчиков, популяризировал технику под названием Japanese Walking. Его видео в TikTok уже просмотрели более 10 миллионов раз.
"Люди хотят простых решений, которые работают. Этот метод подходит тем, кто не может ежедневно проходить 10 000 шагов, но стремится оставаться активным", - объясняет он.
Мнение врачей
Кардиологи напоминают: любая физическая активность полезна, но к вирусным трендам стоит относиться с осторожностью. Доктор Хельга ван Херле из Университета Южной Калифорнии отмечает, что японское исследование имело определенные недостатки в измерении активности. В то же время она подтверждает, что регулярные двигательные нагрузки - это всегда плюс для здоровья.
