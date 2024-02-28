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Самая лучшая разминка перед тренировкой: упражнения на 6 минут, чтобы "разогреть" тело

Алёна Воронина
28 февраля 2024, 14:17
Достаточно всего 6 минут, чтобы правильно подготовить тело к тренировкам и предотвратить травмы во время физической нагрузки.
Анита Луценко, зарядка, разминка
Самая лучшая разминка перед тренировкой/ коллаж: Главред, фото: скрин

Перед любой тренировкой важно хорошо разогреть свое тело – тогда мышцы и суставы будут готовы к физической нагрузке, и тренироваться будет намного комфортнее и безопаснее.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала в видео, как правильно выполнять разминку, чтобы всего за 6 минут "включить" свое тело.

Она подчеркнула, что до каждой тренировки обязательно нужно выполнять разминку.

"Разминку мы должны выполнять не потому, что нам что-то нужно сделать, а мы готовим свой организм к тому, что сейчас ему нужно будет тренироваться. Наше сердце начинает биться быстрее, наша дыхательная система начинает включаться, и таким образом мы предотвращаем травмы, мы слегка динамично начинаем растягивать свои мышцы, и вообще показываем своему организму, что сейчас он нам понадобится", – отметила Анита Луценко.

Смотрите видео, в котором Анита Луценко показывает, как делать разминку на все тело перед любой тренировкой:

Кто такая Анита Луценко

Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Ранее Анита Луценко показала 6 лучших упражнений для ягодиц и пресса - всего 12 минут для идеального тела. Тренер показала эффективную тренировку, которая поможет подкачать ягодицы, ноги и пресс.

Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут, чтобы похудеть. Правильное питание и выполнение этих упражнений очень быстро даст положительный результат. Главное – регулярность.

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