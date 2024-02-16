Лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут: тренер показала, как быстро похудеть

Правильное питание и выполнение этих упражнений очень быстро даст положительный результат. Главное – регулярность.

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Лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если вы ищете способ, как быстро сбросить лишний вес, то для этого важно придерживаться двух правил: наладить правильное питание и регулярно устраивать себе физическую активность. Без правильного питания спорт не даст нужного результата, а без физических упражнений не удастся придать телу такую форму, как вы желаете.

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Но при этом выполнение физических упражнений является прекрасным методом не только для того, чтобы быстро похудеть, но и для того, чтобы просто держать свое тело в форме, быть здоровой, энергичной и счастливой.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс физических упражнений на всё тело, который поможет и похудеть, и держать свое тело в форме и поддерживать здоровье.

Такая зарядка длится всего 9 минут, но она поможет "прокачать" все мышцы.

Тренер отмечает, что эта зарядка начинается с разминки, которую обязательно делать перед любыми физическими нагрузками. Далее следуют упражнения на ягодицы, руки и осанку, а также на пресс.

После выполнения упражнений нужно будет выполнить растяжку. Тренер также показала, как ее сделать.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Кто такая Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Ранее Анита Луценко рассказала о 5 правилах, как делать массаж лица самостоятельно – это отличный способ избавиться от отеков.

Также ранее тренер назвала ТОП-5 важных причин, почему вес перестал уменьшаться при похудении. Если у вас возник вопрос, почему вес стал на месте и не меняется, несмотря на тренировки и правильное питание, то стоит узнать о 5 причинах этого.

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