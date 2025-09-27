Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

Анна Ярославская
27 сентября 2025, 13:20
16
Эксперты рекомендуют использовать с максимальной пользой любое свободное пространство на кухне.
Кухня, холодильник
Как превратить место над холодильником в стильный уголок / Фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как заполнить пространство над холодильником
  • Можно ли сушить зелень на холодильнике
  • Куда поставить на кухне крупногабаритные вещи

Некоторые места в доме легко упустить из виду, например, пространство над холодильником. Но это часто это место может стать ценным ресурсом, если знать, как его использовать. Как же обыграть место над холодильником?

Эксперты рекомендуют использовать с максимальной пользой это пространство на кухне. Если вас интересует, можно ли ставить что-то на верх холодильника, то советы ниже дадут ответ на этот вопрос.

видео дня

Как использовать верхнюю часть холодильника для хранения

1. Создайте кофейный (или коктейльный) уголок.

Верхняя часть холодильника может стать отличным решением, если вы хотите создать кофейный уголок или барную стойку.

Используйте декоративные контейнеры для кофейных капсул, банок с чаем или напитков для коктейлей, пишет Martha Stewart.

Также вы можете разложить на холодильнике бутылки, миксеры или газированную воду в прозрачных коробках. Это и функционально, и красиво.

2. Храните вещи, которые должны быть вне досягаемости детей.

На верхней части холодильника можно хранить сладости, алкоголь и другие запрещенные предметы. Чтобы поддерживать порядок, сложите мелкие предметы, например, конфеты, в декоративную корзинку. Вместо корзинки можно использовать контейнер или коробку, подходящую к вашему холодильнику или кухонным шкафам.

3. Создайте библиотеку кулинарных книг.

Превратите пространство над холодильником в свою собственную мини-библиотеку. Украсьте верхнюю часть холодильника кулинарными книгами или используйте корзины для карточек с рецептами, фартуков или скатертей.

Книги можно организовать по цвету. Этот простой трюк сделает вашу кухню стильной, а все необходимое будет под рукой.

Если вы хотите узнать, как добавить ретро-стиля своей кухне, читайте материал: TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер.

4. Превратите верхнюю часть холодильника в мини-виньетку.

Например, скульптурная ваза в небольшой рамке может выглядеть шикарно. Только не используйте свечи и другие предметы, которые могут расплавиться — холодильник выделяет тепло.

5. Храните крупногабаритные вещи.

Большие миски для смешивания, сервировочные блюда или даже вентиляторы часто не помещаются в обычные шкафы. Верхнюю часть холодильника можно использовать для редко используемых объёмных продуктов.

6. Сушите зелень и овощи.

Выложите овощи в корзину или на противень, накрыв полотенцем до полного высыхания перед хранением. ​​Тепло и циркуляция воздуха над холодильником могут помочь высушить продукты очень быстро.

7. Если антикварный фарфор или подносы не помещаются в шкафы, над холодильником может быть безопасное место. Открытые полки над холодильником — идеальный вариант, но корзины тоже подойдут. Предметы можно обернуть полотенцем перед хранением, чтобы предотвратить сколы и трещины.

Ранее Главред писал, как использовать пространство над кухонными шкафами. Дизайнеры говорят, что пространство между кухонными шкафами и потолком - это не проблема, а прекрасная возможность добавить в интерьер больше индивидуальности и даже практичности.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня дизайн
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:37Война
Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:47Синоптик
ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко приняла неожиданное решение

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко приняла неожиданное решение

Последние новости

13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном хранении

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

12:07

На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

Реклама
12:06

Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

12:00

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

11:55

Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

11:30

Симоньян уличили во вранье по поводу серьезного заболевания

11:12

Евро будет колебаться: неожиданный прогноз курса, какие сюрпризы готовит октябрь

11:01

Зимняя "спячка" газонокосилки: нужно ли сливать бензин

10:38

"Украинцы враги": что говорил путинист Кеосаян об УкраинеВидео

10:26

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответилВидео

09:51

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

09:27

Можно ли вырастить ель из веточки: пошаговая инструкцияВидео

09:00

Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

Реклама
08:53

Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

08:48

Путин задумал коварный план: ISW раскрыли нюанс, как РФ "прощупывает" НАТО

08:10

Уроки израильских ошибок для Украинымнение

07:52

Разрушенный магазин и тысячи людей без света: какие последствия удара по ЗапорожьюФото

07:10

Чем отличаются две девушки, которые читают книгу: только настоящие умники угадают

06:10

Как Путин и его пособники разрушают в РФ то, что создавалось поколениямимнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой на огороде за 31 сек

05:30

"Октябрь будет опасным": банкир предупредил о скачке курса валют

05:05

Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

04:35

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариантВидео

04:21

Гороскоп на завтра 28 сентября: Овнам - куча денег, Весам - неудача

03:57

Как правильно хранить лаваш: секрет долгой свежести продукта

03:31

Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция

02:45

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

02:17

Собрал личное кладбище: Киркоров объявил о странном решении

01:46

"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

01:34

Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

00:14

Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

26 сентября, пятница
23:56

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

23:12

С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

Реклама
22:38

В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательстваФото

22:38

Козловский перевыпустил свой хит 2000-х "Знаешь"

22:36

Трампу не нравятся пылающие российские НПЗ: Reuters узнали причину

21:45

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

21:45

Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

21:24

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:18

"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

21:17

Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

20:32

"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

20:29

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять