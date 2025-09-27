Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

Эксперты рекомендуют использовать с максимальной пользой любое свободное пространство на кухне.

https://glavred.info/dim/kak-stilno-i-polezno-ispolzovat-mesto-nad-holodilnikom-top-7-idey-dizaynerov-10701761.html Ссылка скопирована

Как превратить место над холодильником в стильный уголок / Фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как заполнить пространство над холодильником

Можно ли сушить зелень на холодильнике

Куда поставить на кухне крупногабаритные вещи

Некоторые места в доме легко упустить из виду, например, пространство над холодильником. Но это часто это место может стать ценным ресурсом, если знать, как его использовать. Как же обыграть место над холодильником?

Эксперты рекомендуют использовать с максимальной пользой это пространство на кухне. Если вас интересует, можно ли ставить что-то на верх холодильника, то советы ниже дадут ответ на этот вопрос.

видео дня

Как использовать верхнюю часть холодильника для хранения

1. Создайте кофейный (или коктейльный) уголок.

Верхняя часть холодильника может стать отличным решением, если вы хотите создать кофейный уголок или барную стойку.

Используйте декоративные контейнеры для кофейных капсул, банок с чаем или напитков для коктейлей, пишет Martha Stewart.

Также вы можете разложить на холодильнике бутылки, миксеры или газированную воду в прозрачных коробках. Это и функционально, и красиво.

2. Храните вещи, которые должны быть вне досягаемости детей.

На верхней части холодильника можно хранить сладости, алкоголь и другие запрещенные предметы. Чтобы поддерживать порядок, сложите мелкие предметы, например, конфеты, в декоративную корзинку. Вместо корзинки можно использовать контейнер или коробку, подходящую к вашему холодильнику или кухонным шкафам.

3. Создайте библиотеку кулинарных книг.

Превратите пространство над холодильником в свою собственную мини-библиотеку. Украсьте верхнюю часть холодильника кулинарными книгами или используйте корзины для карточек с рецептами, фартуков или скатертей.

Книги можно организовать по цвету. Этот простой трюк сделает вашу кухню стильной, а все необходимое будет под рукой.

Если вы хотите узнать, как добавить ретро-стиля своей кухне, читайте материал: TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер.

4. Превратите верхнюю часть холодильника в мини-виньетку.

Например, скульптурная ваза в небольшой рамке может выглядеть шикарно. Только не используйте свечи и другие предметы, которые могут расплавиться — холодильник выделяет тепло.

5. Храните крупногабаритные вещи.

Большие миски для смешивания, сервировочные блюда или даже вентиляторы часто не помещаются в обычные шкафы. Верхнюю часть холодильника можно использовать для редко используемых объёмных продуктов.

6. Сушите зелень и овощи.

Выложите овощи в корзину или на противень, накрыв полотенцем до полного высыхания перед хранением. ​​Тепло и циркуляция воздуха над холодильником могут помочь высушить продукты очень быстро.

7. Если антикварный фарфор или подносы не помещаются в шкафы, над холодильником может быть безопасное место. Открытые полки над холодильником — идеальный вариант, но корзины тоже подойдут. Предметы можно обернуть полотенцем перед хранением, чтобы предотвратить сколы и трещины.

Ранее Главред писал, как использовать пространство над кухонными шкафами. Дизайнеры говорят, что пространство между кухонными шкафами и потолком - это не проблема, а прекрасная возможность добавить в интерьер больше индивидуальности и даже практичности.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред