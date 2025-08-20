Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

Каждый сантиметр вашей кухни можно использовать с пользой. Дизайнеры раскрыли свои секреты.

Как использовать пространство над кухонными шкафами / Фото: pixabay

Пространство между кухонными шкафами и потолком - это не проблема, а прекрасная возможность добавить в интерьер больше индивидуальности и даже практичности. Дизайнеры поделились идеями, как превратить некрасивый зазор в стильный акцент.

Чем заполнить пространство над кухонным гарнитуром

Идея №1. В пространстве над кухонными шкафами можно поставить керамику, вазы, деревянные доски или декоративные корзины. Разные высоты, формы и фактуры создадут ощущение глубины и уюта.

"Держитесь одной цветовой гаммы и выбирайте предметы, которые перекликаются с историей вашей кухни, — так композиция будет выглядеть продуманно", — цитирует дизайнера Стивена Купера издание Martha Stewart.

Идея №2. Хранение продуктов.

В зоне под потолком можно хранить крупы и другие запасы. Используйте герметичные стеклянные банки одинакового размера или разные по высоте для интересного эффекта.

Можно подписать крышки или фронтальные стороны. Таким образом, и порядок, и красота обеспечены.

Идея №3. Продлите фартук.

Оформите пространство плиткой, рейками или обоями в стиле кухонного фартука — получится цельный, гармоничный вид.

Идея №4. Ткани и арт-объекты.

Повесьте декоративные панно или цепи-скульптуры. Такой акцент придаст объёма и "оживит" кухню. Цвета и материалы стоит согласовать с фасадами.

Идея №5. Мягкий свет.

Светодиодные ленты или мини-споты, спрятанные за верхним карнизом, создадут тёплое свечение.

Лучше всего использовать лампы тёплого белого цвета (2700–3000К) и диммеры.

Идея №6. Растения.

Реальные или искусственные растения наполнят кухню жизнью. Главное — выбирать неприхотливые или максимально реалистичные искусственные варианты, чтобы не пришлось часто поливать или очищать листья.

Идея №7. Сезонный декор.

Думаете, как можно закрыть пространство между потолком и кухонным гарнитуром? Зимой поставьте там мини-ёлочки и огоньки, весной — букеты, летом — корзины и морские бутылки, осенью — тыквы и фонари.

Лучше ограничиться несколькими предметами в одной цветовой гамме, чтобы не перегружать пространство.

Идея №8. "Фальш"-шкафы.

Если не хочется выставлять декор, можно полностью зашить зазор декоративными коробами из фанеры и дополнить их карнизом. Выглядит как встроенная мебель до потолка.

Идея №9. Деревянные балки.

Если позволяет пространство, установите балки — они придадут кухне архитектурную выразительность и уют. Особенно хороши балки из старого дерева: трещинки и неровности делают интерьер аутентичным.

