Какие овощи нельзя давать собакам и почему: что исключить из рациона

Вы узнаете:
- Чем для собак опасна кукуруза в початках
- Можно ли собакам давать помидоры
- Почему ни в коем случае нельзя давать лук и чеснок
Многие владельцы собак уверены, что овощи полезны для питомцев, но это не всегда так. Некоторые из них могут нанести серьёзный вред здоровью животного — от проблем с пищеварением до более опасных последствий.
Главред разобрался, какие овощи нельзя давать собаке и почему.
8 овощей, которых следует избегать собакам
1. Спаржа.
Американский клуб собаководства (AKC) утверждает, что спаржа не токсична для собак, но она не обладает достаточной питательной ценностью, чтобы оправдать её употребление в пищу. Кроме того, собака может подавиться, если спаржа неправильно нарезана или приготовлена, пишет PureWOW.
2. Кукуруза в початках.
Хотя многие производители сухого корма для собак используют кукурузу в своих рецептах, сама по себе кукуруза не представляет большой питательной ценности для собак. Она не токсична, просто не отличается какими-либо выдающимися свойствами. Однако кукуруза в початках опасна. Она представляет собой серьезную опасность удушья для собак, и ее ни при каких обстоятельствах нельзя давать животным.
3. Чеснок.
Чеснок относится к семейству луковых и содержит тиосульфат. Это неорганическое соединение, которое негативно влияет на организм собак. Употребление чеснока может привести к анемии, вызывающей вялость, слабость и желтуху.
4. Лук-порей.
Ещё один представитель семейства луковых. Эти растения могут вызвать немедленную рвоту, диарею, тошноту и расстройство желудка. При употреблении большого количества у собаки могут лопнуть эритроциты.
5. Грибы.
Хотя грибы, которые мы покупаем в продуктовом магазине, безопасны для употребления в пищу, они, как правило, не привлекают собак и не превосходят другие овощи по питательной ценности. Дикорастущих грибов следует категорически избегать, поскольку многие из них ядовиты и могут вызвать внутренние повреждения и даже смерть.
6. Лук.
Лук и шнитт-лук, принадлежащие к семейству луковых, ядовиты для собак, и их ни в коем случае нельзя им давать. Если вы не уверены, съела ли ваша собака лук-порей, обычный лук, шнитт-лук или чеснок, обратите внимание на темно-желтую мочу, резкое снижение активности, необычный стул и рвоту. В этом случае необходимо немедленно позвонить ветеринару.
7. Ревень.
Ревень содержит оксалаты — органическое соединение, которое может привести к образованию камней в почках или проблемам с нервной системой у собак. При употреблении в больших количествах ревень также может снизить содержание кальция в костях вашей собаки, а это нежелательно.
8. Помидоры.
Спелый помидор можно давать собаке, но все равно следует проследить за ее состоянием, чтобы заметить признаки недомогания. В то же время незрелый помидор, листья и стебель томатного растения токсичны. Эти части помидора содержат соланин, который может вызвать вялость, спутанность сознания и рвоту.
Какие овощи вызывают газообразование у собак:
- капуста;
- цветная капуста;
- брокколи;
- брюссельская капуста.
Ранее Главред писал, что овощи не должны составлять более 10 процентов рациона собаки. Но эти 10 процентов могут обеспечить значительное количество питательных веществ, которых нет в белках. Эксперты объяснили, какие овощи полезны собакам и как их правильно готовить.
О ресурсе: PureWow
PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.
