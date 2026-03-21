Какие овощи нельзя давать собакам и почему: что исключить из рациона

То, что кажется полезным человеку, для питомца может быть опасным.

Назван список запрещённых овощей для собак

Многие владельцы собак уверены, что овощи полезны для питомцев, но это не всегда так. Некоторые из них могут нанести серьёзный вред здоровью животного — от проблем с пищеварением до более опасных последствий.

Главред разобрался, какие овощи нельзя давать собаке и почему.

8 овощей, которых следует избегать собакам

1. Спаржа.

Американский клуб собаководства (AKC) утверждает, что спаржа не токсична для собак, но она не обладает достаточной питательной ценностью, чтобы оправдать её употребление в пищу. Кроме того, собака может подавиться, если спаржа неправильно нарезана или приготовлена, пишет PureWOW.

2. Кукуруза в початках.

Хотя многие производители сухого корма для собак используют кукурузу в своих рецептах, сама по себе кукуруза не представляет большой питательной ценности для собак. Она не токсична, просто не отличается какими-либо выдающимися свойствами. Однако кукуруза в початках опасна. Она представляет собой серьезную опасность удушья для собак, и ее ни при каких обстоятельствах нельзя давать животным.

3. Чеснок.

Чеснок относится к семейству луковых и содержит тиосульфат. Это неорганическое соединение, которое негативно влияет на организм собак. Употребление чеснока может привести к анемии, вызывающей вялость, слабость и желтуху.

4. Лук-порей.

Ещё один представитель семейства луковых. Эти растения могут вызвать немедленную рвоту, диарею, тошноту и расстройство желудка. При употреблении большого количества у собаки могут лопнуть эритроциты.

5. Грибы.

Хотя грибы, которые мы покупаем в продуктовом магазине, безопасны для употребления в пищу, они, как правило, не привлекают собак и не превосходят другие овощи по питательной ценности. Дикорастущих грибов следует категорически избегать, поскольку многие из них ядовиты и могут вызвать внутренние повреждения и даже смерть.

6. Лук.

Лук и шнитт-лук, принадлежащие к семейству луковых, ядовиты для собак, и их ни в коем случае нельзя им давать. Если вы не уверены, съела ли ваша собака лук-порей, обычный лук, шнитт-лук или чеснок, обратите внимание на темно-желтую мочу, резкое снижение активности, необычный стул и рвоту. В этом случае необходимо немедленно позвонить ветеринару.

7. Ревень.

Ревень содержит оксалаты — органическое соединение, которое может привести к образованию камней в почках или проблемам с нервной системой у собак. При употреблении в больших количествах ревень также может снизить содержание кальция в костях вашей собаки, а это нежелательно.

8. Помидоры.

Спелый помидор можно давать собаке, но все равно следует проследить за ее состоянием, чтобы заметить признаки недомогания. В то же время незрелый помидор, листья и стебель томатного растения токсичны. Эти части помидора содержат соланин, который может вызвать вялость, спутанность сознания и рвоту.

Какие овощи вызывают газообразование у собак:

капуста;

цветная капуста;

брокколи;

брюссельская капуста.

Ранее Главред писал, что овощи не должны составлять более 10 процентов рациона собаки. Но эти 10 процентов могут обеспечить значительное количество питательных веществ, которых нет в белках. Эксперты объяснили, какие овощи полезны собакам и как их правильно готовить.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

