Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответила

Виталий Кирсанов
30 января 2026, 15:18
39
Ветеринар рекомендует давать собакам яйца несколько раз в неделю, а не ежедневно.
Можно ли собакам питаться яйцами
Можно ли собакам питаться яйцами / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли собакам есть яйца
  • Какие питательные для собак вещества содержатся в яйцах
  • Можно ли давать яйца собаке каждый день

Для многих людей нет ничего лучше завтрака из яиц - жареных, в виде омлета или вареных с жидким желтком. Это классическое блюдо почти в каждой семье. Однако то, что подходит людям, не всегда безопасно для животных. Издание ParadePets объяснило, можно ли есть яйца собакам.

Чтобы разобраться с этим вопросом, оно обратилось к ветеринару и эксперту по питанию животных Тиффани Руис-Да-Силве, которая объяснила все, что нужно знать о яйцах в рационе собак: полезны ли они, как способ приготовления влияет на безопасность, можно ли давать сырые, вареные, жареные или запеченные яйца и многое другое.

видео дня

Кроме того, на Youtube-канале SunnyDog Academy также рассказали, можно ли давать собаке яйца.

Можно ли собакам есть яйца

"Собаки могут есть яйца. Однако у некоторых собак может быть аллергия на них. Она может проявляться зудом, высыпаниями на коже, хроническими ушными инфекциями, проблемами с пищеварением (рвотой или диареей), а также чрезмерным вылизыванием или чесанием", – рассказала Руис-Да-Силва.

Если вы подозреваете аллергию у животного, существует простой способ это проверить.

"Единственный способ определить аллергию – провести элиминационную диету: исключить яйца из рациона собаки на восемь недель, а затем снова их добавить. Если есть аллергия, состояние животного улучшится за это время и ухудшится после повторного введения яиц", – пояснила она.

Какие питательные для собак вещества содержатся в яйцах

Яйца содержат много полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье собак.

  • Витамин A - поддерживает зрение, иммунитет, здоровье кожи и шерсти.
  • Витамин B12 (кобаламин) - важен для нервной системы, энергии, пищеварения, образования эритроцитов и синтеза ДНК.
  • Рибофлавин (витамин B2) - помогает энергетическому обмену, здоровью кожи и усвоению питательных веществ.
  • Фолат (витамин B9) - необходим для синтеза и восстановления ДНК, образования клеток крови.
  • Железо - участвует в переносе кислорода в крови и поддерживает иммунитет.
  • Селен - антиоксидант, защищающий клетки и поддерживающий иммунную систему.
  • Витамин D - способствует усвоению кальция и укреплению костей.
  • Холин - поддерживает работу мозга, печени и мышц.
  • Биотин (витамин B7) - полезен для кожи, шерсти, когтей и метаболизма.
  • Белок - одно большое яйцо содержит примерно 6-7 г легкоусвояемого белка.
  • Жирные кислоты (омега-3 и омега-6) - способствуют здоровью кожи и шерсти, обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают мозг и суставы.
  • Аминокислоты - необходимы для роста и восстановления мышц, выработки гормонов, ферментов и антител.

Можно ли давать яйца собаке каждый день

Несмотря на желание собаки есть яйца каждый день, делать этого не стоит, говорит ветеринар.

"Я рекомендую давать яйца несколько раз в неделю, а не ежедневно, ведь избыток может привести к лишним калориям и набору веса", - утверждает Руис-Да-Силва.

По ее словам, яйца должны быть дополнением к основному рациону или лакомством, но не полноценной пищей. Лакомства в целом не должны превышать 10% суточной калорийности.

Что нельзя давать собакам инфографика
Что нельзя давать собакам инфографика / Главред

Сколько яиц можно дать собаке за раз

Количество зависит от размера, активности и общего рациона собаки. Рекомендации следующие: крупные и средние породы - половина яйца, мелкие породы - четверть яйца.

Например, собака весом 9 кг нуждается в около 500 калорий в день, из которых только 50 калорий могут приходиться на лакомства. Одно большое яйцо содержит около 70 калорий - это уже слишком много как для лакомства.

В каком виде лучше всего давать собаке яйца

"Лучше всего давать яйца, сваренные или приготовленные без жира, масла или специй", - утверждает Руис-Да-Силва.

Вареные или запеченные яйца - безопасны для животного, жареные же лучше избегать, отметила она.

Можно ли собакам есть яичную скорлупу

Пленка яиц животному употреблять не рекомендуется, и на это есть несколько причин:

  • она может содержать сальмонеллу;
  • скорлупа может быть острой и травмировать пищеварительный тракт;
  • содержит много кальция, а его избыток может вызвать проблемы со здоровьем.

Можно ли собакам есть сырые яйца

По словам ветеринара, сырые яйца животным давать не нужно, ведь они могут вызвать заражение сальмонеллой и дефицит биотина из-за белка авидина. Термическая обработка устраняет эти риски.

Смотрите видео о том, можно ли давать собаке яйца

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: ParadePets

ParadePets - это онлайн-ресурс, посвященный животным, в частности домашним любимцам. На сайте можно найти информацию об уходе за животными, советы по воспитанию, интересные факты о различных видах животных, а также новости и истории, связанные с домашними любимцами.

ParadePets часто публикует материалы, которые могут быть полезными для владельцев животных, а также интересными для любителей животных в целом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца собаки куриные яйца
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:37Энергетика
Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:28Экономика
"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Последние новости

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронированияИзменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования
16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

Реклама
14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:57

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

13:51

Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

13:04

Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

Реклама
12:48

Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растениеВидео

12:44

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампамнение

12:44

"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

12:22

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

12:19

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:12

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

11:56

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

11:54

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины

11:53

Закрытие неба, "бусификация" и не только: Зеленский обозначил главные задачи Минобороны

11:39

Участник "Зважених та щасливих" вступил в ряды ВСУ — как он выглядит сейчас

11:22

"Уже не просто группа судей": объявлен состав жюри Нацтбора на Евровидение-2026

11:06

РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили

10:59

Рекордные морозы на подходе: Житомирскую область сковывает арктический воздух

10:56

Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

10:26

На Харьков надвигается ледяной дождь: синоптики предупреждают о лютой непогоде

10:24

Предательница Елка вышла замуж за украинского "Холостяка" - деталиВидео

10:24

Зеленский публично пригласил Путина приехать в Киев

10:23

Прямых договоренностей с РФ не было: Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии

10:05

Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца зимы: экономист оценил риски

09:58

Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

Реклама
09:26

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

09:17

Тайная переписка с Путиным: Мелания Трамп раскрыла детали общения с Кремлем

09:13

Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

09:10

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

08:57

Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжатьсямнение

08:40

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:09

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

07:56

Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

07:11

РФ ударила по Запорожью: вспыхнул пожар, пострадали люди - что известноФотоВидео

06:10

Логика переговоров: что важно знать об измененияхмнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять