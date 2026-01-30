Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответила

Вы узнаете:
Для многих людей нет ничего лучше завтрака из яиц - жареных, в виде омлета или вареных с жидким желтком. Это классическое блюдо почти в каждой семье. Однако то, что подходит людям, не всегда безопасно для животных. Издание ParadePets объяснило, можно ли есть яйца собакам.
Чтобы разобраться с этим вопросом, оно обратилось к ветеринару и эксперту по питанию животных Тиффани Руис-Да-Силве, которая объяснила все, что нужно знать о яйцах в рационе собак: полезны ли они, как способ приготовления влияет на безопасность, можно ли давать сырые, вареные, жареные или запеченные яйца и многое другое.
Кроме того, на Youtube-канале SunnyDog Academy также рассказали, можно ли давать собаке яйца.
Можно ли собакам есть яйца
"Собаки могут есть яйца. Однако у некоторых собак может быть аллергия на них. Она может проявляться зудом, высыпаниями на коже, хроническими ушными инфекциями, проблемами с пищеварением (рвотой или диареей), а также чрезмерным вылизыванием или чесанием", – рассказала Руис-Да-Силва.
Если вы подозреваете аллергию у животного, существует простой способ это проверить.
"Единственный способ определить аллергию – провести элиминационную диету: исключить яйца из рациона собаки на восемь недель, а затем снова их добавить. Если есть аллергия, состояние животного улучшится за это время и ухудшится после повторного введения яиц", – пояснила она.
Какие питательные для собак вещества содержатся в яйцах
Яйца содержат много полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье собак.
- Витамин A - поддерживает зрение, иммунитет, здоровье кожи и шерсти.
- Витамин B12 (кобаламин) - важен для нервной системы, энергии, пищеварения, образования эритроцитов и синтеза ДНК.
- Рибофлавин (витамин B2) - помогает энергетическому обмену, здоровью кожи и усвоению питательных веществ.
- Фолат (витамин B9) - необходим для синтеза и восстановления ДНК, образования клеток крови.
- Железо - участвует в переносе кислорода в крови и поддерживает иммунитет.
- Селен - антиоксидант, защищающий клетки и поддерживающий иммунную систему.
- Витамин D - способствует усвоению кальция и укреплению костей.
- Холин - поддерживает работу мозга, печени и мышц.
- Биотин (витамин B7) - полезен для кожи, шерсти, когтей и метаболизма.
- Белок - одно большое яйцо содержит примерно 6-7 г легкоусвояемого белка.
- Жирные кислоты (омега-3 и омега-6) - способствуют здоровью кожи и шерсти, обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают мозг и суставы.
- Аминокислоты - необходимы для роста и восстановления мышц, выработки гормонов, ферментов и антител.
Можно ли давать яйца собаке каждый день
Несмотря на желание собаки есть яйца каждый день, делать этого не стоит, говорит ветеринар.
"Я рекомендую давать яйца несколько раз в неделю, а не ежедневно, ведь избыток может привести к лишним калориям и набору веса", - утверждает Руис-Да-Силва.
По ее словам, яйца должны быть дополнением к основному рациону или лакомством, но не полноценной пищей. Лакомства в целом не должны превышать 10% суточной калорийности.
Сколько яиц можно дать собаке за раз
Количество зависит от размера, активности и общего рациона собаки. Рекомендации следующие: крупные и средние породы - половина яйца, мелкие породы - четверть яйца.
Например, собака весом 9 кг нуждается в около 500 калорий в день, из которых только 50 калорий могут приходиться на лакомства. Одно большое яйцо содержит около 70 калорий - это уже слишком много как для лакомства.
В каком виде лучше всего давать собаке яйца
"Лучше всего давать яйца, сваренные или приготовленные без жира, масла или специй", - утверждает Руис-Да-Силва.
Вареные или запеченные яйца - безопасны для животного, жареные же лучше избегать, отметила она.
Можно ли собакам есть яичную скорлупу
Пленка яиц животному употреблять не рекомендуется, и на это есть несколько причин:
- она может содержать сальмонеллу;
- скорлупа может быть острой и травмировать пищеварительный тракт;
- содержит много кальция, а его избыток может вызвать проблемы со здоровьем.
Можно ли собакам есть сырые яйца
По словам ветеринара, сырые яйца животным давать не нужно, ведь они могут вызвать заражение сальмонеллой и дефицит биотина из-за белка авидина. Термическая обработка устраняет эти риски.
Смотрите видео о том, можно ли давать собаке яйца
