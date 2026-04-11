Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

Константин Пономарев
11 апреля 2026, 11:44
Ученые раскрыли, где формируется золото на Земле. Новое исследование показало, какие процессы в недрах планеты создают редкие и ценные металлы.
Ученые раскрыли, где "рождается" золото
Ученые раскрыли, где "рождается" золото / Коллаж Главред, фото: National Geographic, Nature & Science Signature

Вы узнаете:

  • Где на самом деле находится "золотая кухня" Земли
  • Почему ученые были удивлены концентрацией золота в этих зонах
  • Как глубинные процессы превращают земную породу в источник драгоценного металла

Ученые приблизились к разгадке происхождения богатых залежей золота и причин их формирования в конкретных местах. Новое исследование показало, что ключевые процессы происходят глубоко под океаном, в зонах столкновения и погружения тектонических плит.

Именно в этих подводных областях создаются условия, при которых золото высвобождается из минералов и накапливается в магме. Такие зоны действуют как природные "лаборатории", где формируется будущий драгоценный металл, прежде чем он окажется ближе к поверхности. Об этом пишет Popular Mechanics.

Где находится "золотая кухня" планеты

Исследователи называют области формирования драгоценного металла "золотой кухней" Земли. Речь идет о подводных зонах субдукции - местах, где одна литосферная плита уходит под другую. Именно там формируются вулканические островные дуги, которые, как выяснилось, играют важную роль в накоплении золота.

Золото высвобождается из минералов и накапливается в магме
Золото высвобождается из минералов и накапливается в магме / Фото: Wikipedia

В центре внимания ученых оказалась островная дуга Кермадек в южной части Тихого океана. Анализ образцов морского стекла, образующегося при быстром охлаждении лавы, показал неожиданно высокое содержание золота, который был значительно выше, чем в других типах океанической магмы.

Почему золота там больше, чем ожидалось

Главный вопрос, который встал перед учеными: что именно вызывает такое обогащение? Ответ оказался связан с условиями формирования магмы. В этих зонах происходят процессы интенсивного плавления при высоких температурах, при которых разрушаются сульфидные минералы, которые обычно удерживают золото в недрах Земли.

Когда эти минералы распадаются, золото высвобождается и попадает в расплав. Дополнительную роль играет вода и окисленная среда, характерные для зон субдукции, что усиливает этот эффект.

Исследование также показало, что соотношение золота к меди в этих образцах в несколько раз выше, чем в других геологических условиях. Это подтверждает, что именно такие зоны являются уникальной средой для концентрации благородных металлов.

Ранее Главред писал о том, что в Антарктиде стартует глобальная "золотая лихорадка". Недавние находки, включая гигантские яйца и богатые залежи золота, серебра, меди и платины, заставляют ученых задуматься о будущем континента в условиях глобального потепления.

Также сообщалось о том, что ученые в панике из-за угрозы глобальной катастрофы. В Мировом океане фиксируется тревожная тенденция. Вода на огромных участках становится менее прозрачной и темнеет.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сообщила о беременности

Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причинаВидео

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудоВидео

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одномФото

Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогнозмнение

Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшиеФото

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настояВидео

Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого разаВидео

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – детиФото

Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналкуВидео

ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

Выключить нельзя оставить: какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

Один полив — и сад под защитой: как навсегда избавиться от вредителей и болезнейВидео

Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

Пустая трата места и денег: что на самом деле не стоит хранить в холодильнике

Секрет идеально чистого чайника: два натуральных ингредиента творят чудесаВидео

Любит пить: сын путинистки Королевой пожаловался на жену

Секретное оружие советского солдата: зачем на самом деле затачивали пряжку ремня

Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

Гортензия будет обильно цвести всё лето: что обязательно нужно сделать весной

Слабость Трампа может создать новый хаос в мировой политике: Денисенко назвал рискимнение

Принесёте беду в дом: почему не стоит забирать демонтированную ограду с кладбища

Секреты опытных садоводов: что обязательно сделать весной для плодородной почвыВидео

Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

