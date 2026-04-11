Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

Вы узнаете:
- Где на самом деле находится "золотая кухня" Земли
- Почему ученые были удивлены концентрацией золота в этих зонах
- Как глубинные процессы превращают земную породу в источник драгоценного металла
Ученые приблизились к разгадке происхождения богатых залежей золота и причин их формирования в конкретных местах. Новое исследование показало, что ключевые процессы происходят глубоко под океаном, в зонах столкновения и погружения тектонических плит.
Именно в этих подводных областях создаются условия, при которых золото высвобождается из минералов и накапливается в магме. Такие зоны действуют как природные "лаборатории", где формируется будущий драгоценный металл, прежде чем он окажется ближе к поверхности. Об этом пишет Popular Mechanics.
Где находится "золотая кухня" планеты
Исследователи называют области формирования драгоценного металла "золотой кухней" Земли. Речь идет о подводных зонах субдукции - местах, где одна литосферная плита уходит под другую. Именно там формируются вулканические островные дуги, которые, как выяснилось, играют важную роль в накоплении золота.
В центре внимания ученых оказалась островная дуга Кермадек в южной части Тихого океана. Анализ образцов морского стекла, образующегося при быстром охлаждении лавы, показал неожиданно высокое содержание золота, который был значительно выше, чем в других типах океанической магмы.
Почему золота там больше, чем ожидалось
Главный вопрос, который встал перед учеными: что именно вызывает такое обогащение? Ответ оказался связан с условиями формирования магмы. В этих зонах происходят процессы интенсивного плавления при высоких температурах, при которых разрушаются сульфидные минералы, которые обычно удерживают золото в недрах Земли.
Когда эти минералы распадаются, золото высвобождается и попадает в расплав. Дополнительную роль играет вода и окисленная среда, характерные для зон субдукции, что усиливает этот эффект.
Исследование также показало, что соотношение золота к меди в этих образцах в несколько раз выше, чем в других геологических условиях. Это подтверждает, что именно такие зоны являются уникальной средой для концентрации благородных металлов.
Об источнике: Popular Mechanics
