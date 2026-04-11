Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

Ученые раскрыли, где формируется золото на Земле. Новое исследование показало, какие процессы в недрах планеты создают редкие и ценные металлы.

https://glavred.info/life/uchenye-raskryli-sekret-zolotoy-kuhni-zemli-gde-skryvayutsya-bogatstva-10755911.html Ссылка скопирована

Ученые раскрыли, где "рождается" золото

Вы узнаете:

Где на самом деле находится "золотая кухня" Земли

Почему ученые были удивлены концентрацией золота в этих зонах

Как глубинные процессы превращают земную породу в источник драгоценного металла

Ученые приблизились к разгадке происхождения богатых залежей золота и причин их формирования в конкретных местах. Новое исследование показало, что ключевые процессы происходят глубоко под океаном, в зонах столкновения и погружения тектонических плит.

Именно в этих подводных областях создаются условия, при которых золото высвобождается из минералов и накапливается в магме. Такие зоны действуют как природные "лаборатории", где формируется будущий драгоценный металл, прежде чем он окажется ближе к поверхности. Об этом пишет Popular Mechanics.

видео дня

Где находится "золотая кухня" планеты

Исследователи называют области формирования драгоценного металла "золотой кухней" Земли. Речь идет о подводных зонах субдукции - местах, где одна литосферная плита уходит под другую. Именно там формируются вулканические островные дуги, которые, как выяснилось, играют важную роль в накоплении золота.

Золото высвобождается из минералов и накапливается в магме / Фото: Wikipedia

В центре внимания ученых оказалась островная дуга Кермадек в южной части Тихого океана. Анализ образцов морского стекла, образующегося при быстром охлаждении лавы, показал неожиданно высокое содержание золота, который был значительно выше, чем в других типах океанической магмы.

Почему золота там больше, чем ожидалось

Главный вопрос, который встал перед учеными: что именно вызывает такое обогащение? Ответ оказался связан с условиями формирования магмы. В этих зонах происходят процессы интенсивного плавления при высоких температурах, при которых разрушаются сульфидные минералы, которые обычно удерживают золото в недрах Земли.

Когда эти минералы распадаются, золото высвобождается и попадает в расплав. Дополнительную роль играет вода и окисленная среда, характерные для зон субдукции, что усиливает этот эффект.

Исследование также показало, что соотношение золота к меди в этих образцах в несколько раз выше, чем в других геологических условиях. Это подтверждает, что именно такие зоны являются уникальной средой для концентрации благородных металлов.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред