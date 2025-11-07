Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на 'пару проблем' Венгрии

Президент США отметил успехи Орбана в политике и раскритиковал Европу за "огромные ошибки".

Трамп расхвалил Орбана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Что сказал Трамп:

Премьер Венгрии Виктор Орбан является очень влиятельным человеком

Американский лидер предвидит успех Орбана на предстоящих выборах

США рассматривают возможность исключений из санкций, чтобы Венгрия могла продолжить импорт нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не жалел теплых слов в адрес своего "венгерского друга". Во время совместного обеда, который предшествовал официальным переговорам, американский лидер назвал Орбана "очень влиятельным человеком" и подчеркнул, что в Венгрии "нет преступности", в отличие от других стран.

Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что премьер Венгрии является "сильной фигурой", которую уважают и поддерживают в собственной стране. Он особо отметил политику Орбана в отношении иммиграции.

"Европа совершила огромные ошибки в отношении иммиграции, Орбан не сделал этих ошибок", - заявил Трамп.

Президент США также добавил, что венгерский премьер - "очень влиятельный человек, которого любят", а в его стране вроде бы нет серьезных социальных проблем.

"У него нет преступности, нет таких проблем, как в некоторых странах. Вероятно, у него есть пара проблем, о которых я не знаю, возможно, о которых не хочу знать", - добавил Трамп.

Американский лидер отметил, что Орбана "уважают все, а некоторые даже любят". Сам Трамп, по его словам, "и любит, и уважает" венгерского премьера.

"Он будет очень успешным на своих будущих выборах", - отметил он.

Российская нефть

США рассматривают возможность исключения из санкций, чтобы позволить Венгрии продолжить импорт российской нефти. Журналист спросил американского лидера, готов ли Вашингтон смягчить санкционный режим для Будапешта. В ответ Трамп признал, что Венгрия сталкивается с серьезными энергетическими трудностями.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ей очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это большая страна, большая страна, но у нее нет моря. У них нет портов. Поэтому это серьезная проблема", - сказал Трамп.

Президент также отметил, что некоторые европейские государства не имеют таких проблем, как Венгрия, но продолжают покупать нефть и газ у России, несмотря на санкционные ограничения.

Чем закончится встреча Трампа с Орбаном - мнение эксперта

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в США на переговоры с Дональдом Трампом не повлияет на политику Белого дома по отказу от российских энергоносителей, считает эксперт Максим Гардус. Он пояснил, что влияние Орбана на Трампа было преувеличено, а Европейский Союз уже в основном прекратил закупки российской нефти, кроме Венгрии и Словакии.

По его словам, встреча на Аляске не дала результатов, обещания Путина не выполнены, а поддержка Украины среди американцев и республиканцев растет. Орбан нечем убедить США снизить давление на Россию, поскольку его страна незначительна в торговле, транзите и влиянии в ЕС, а сам премьер имеет токсичный стиль. Гардус предположил, что визит Орбана в Вашингтон, скорее всего, закончится ничем.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с президентом США планирует обсудить возможную встречу с Путиным. Орбан также стремится добиться отмены санкций США против российских компаний и пригласить Трампа в Венгрию.

Как сообщал Главред, 7 ноября в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время разговора Трамп заявил, что если все же решит провести переговоры с Путиным, то они состоятся в Будапеште.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Евросоюз, должен ограничиться стратегическим партнерством с Украиной без предоставления ей членства.

