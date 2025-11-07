Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на 'пару проблем' Венгрии

Что сказал Трамп:
- Премьер Венгрии Виктор Орбан является очень влиятельным человеком
- Американский лидер предвидит успех Орбана на предстоящих выборах
- США рассматривают возможность исключений из санкций, чтобы Венгрия могла продолжить импорт нефти из РФ
Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не жалел теплых слов в адрес своего "венгерского друга". Во время совместного обеда, который предшествовал официальным переговорам, американский лидер назвал Орбана "очень влиятельным человеком" и подчеркнул, что в Венгрии "нет преступности", в отличие от других стран.
Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что премьер Венгрии является "сильной фигурой", которую уважают и поддерживают в собственной стране. Он особо отметил политику Орбана в отношении иммиграции.
"Европа совершила огромные ошибки в отношении иммиграции, Орбан не сделал этих ошибок", - заявил Трамп.
Президент США также добавил, что венгерский премьер - "очень влиятельный человек, которого любят", а в его стране вроде бы нет серьезных социальных проблем.
"У него нет преступности, нет таких проблем, как в некоторых странах. Вероятно, у него есть пара проблем, о которых я не знаю, возможно, о которых не хочу знать", - добавил Трамп.
Американский лидер отметил, что Орбана "уважают все, а некоторые даже любят". Сам Трамп, по его словам, "и любит, и уважает" венгерского премьера.
"Он будет очень успешным на своих будущих выборах", - отметил он.
Трамп похвалил Орбана - видео:
Российская нефть
США рассматривают возможность исключения из санкций, чтобы позволить Венгрии продолжить импорт российской нефти. Журналист спросил американского лидера, готов ли Вашингтон смягчить санкционный режим для Будапешта. В ответ Трамп признал, что Венгрия сталкивается с серьезными энергетическими трудностями.
"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ей очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это большая страна, большая страна, но у нее нет моря. У них нет портов. Поэтому это серьезная проблема", - сказал Трамп.
Президент также отметил, что некоторые европейские государства не имеют таких проблем, как Венгрия, но продолжают покупать нефть и газ у России, несмотря на санкционные ограничения.
Чем закончится встреча Трампа с Орбаном - мнение эксперта
Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в США на переговоры с Дональдом Трампом не повлияет на политику Белого дома по отказу от российских энергоносителей, считает эксперт Максим Гардус. Он пояснил, что влияние Орбана на Трампа было преувеличено, а Европейский Союз уже в основном прекратил закупки российской нефти, кроме Венгрии и Словакии.
По его словам, встреча на Аляске не дала результатов, обещания Путина не выполнены, а поддержка Украины среди американцев и республиканцев растет. Орбан нечем убедить США снизить давление на Россию, поскольку его страна незначительна в торговле, транзите и влиянии в ЕС, а сам премьер имеет токсичный стиль. Гардус предположил, что визит Орбана в Вашингтон, скорее всего, закончится ничем.
Встреча Трампа с Орбаном - новости по теме
Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с президентом США планирует обсудить возможную встречу с Путиным. Орбан также стремится добиться отмены санкций США против российских компаний и пригласить Трампа в Венгрию.
Как сообщал Главред, 7 ноября в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время разговора Трамп заявил, что если все же решит провести переговоры с Путиным, то они состоятся в Будапеште.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Евросоюз, должен ограничиться стратегическим партнерством с Украиной без предоставления ей членства.
