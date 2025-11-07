Укр
Читать на украинском
Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на "пару проблем" Венгрии

Руслана Заклинская
7 ноября 2025, 21:50
Президент США отметил успехи Орбана в политике и раскритиковал Европу за "огромные ошибки".
Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на 'пару проблем' Венгрии
Трамп расхвалил Орбана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Что сказал Трамп:

  • Премьер Венгрии Виктор Орбан является очень влиятельным человеком
  • Американский лидер предвидит успех Орбана на предстоящих выборах
  • США рассматривают возможность исключений из санкций, чтобы Венгрия могла продолжить импорт нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не жалел теплых слов в адрес своего "венгерского друга". Во время совместного обеда, который предшествовал официальным переговорам, американский лидер назвал Орбана "очень влиятельным человеком" и подчеркнул, что в Венгрии "нет преступности", в отличие от других стран.

Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что премьер Венгрии является "сильной фигурой", которую уважают и поддерживают в собственной стране. Он особо отметил политику Орбана в отношении иммиграции.

"Европа совершила огромные ошибки в отношении иммиграции, Орбан не сделал этих ошибок", - заявил Трамп.

Президент США также добавил, что венгерский премьер - "очень влиятельный человек, которого любят", а в его стране вроде бы нет серьезных социальных проблем.

"У него нет преступности, нет таких проблем, как в некоторых странах. Вероятно, у него есть пара проблем, о которых я не знаю, возможно, о которых не хочу знать", - добавил Трамп.

Американский лидер отметил, что Орбана "уважают все, а некоторые даже любят". Сам Трамп, по его словам, "и любит, и уважает" венгерского премьера.

"Он будет очень успешным на своих будущих выборах", - отметил он.

Трамп похвалил Орбана - видео:

Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на 'пару проблем' Венгрии
Трамп похвалил Орбана / Фото: скриншот

Российская нефть

США рассматривают возможность исключения из санкций, чтобы позволить Венгрии продолжить импорт российской нефти. Журналист спросил американского лидера, готов ли Вашингтон смягчить санкционный режим для Будапешта. В ответ Трамп признал, что Венгрия сталкивается с серьезными энергетическими трудностями.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ей очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это большая страна, большая страна, но у нее нет моря. У них нет портов. Поэтому это серьезная проблема", - сказал Трамп.

Президент также отметил, что некоторые европейские государства не имеют таких проблем, как Венгрия, но продолжают покупать нефть и газ у России, несмотря на санкционные ограничения.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Чем закончится встреча Трампа с Орбаном - мнение эксперта

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в США на переговоры с Дональдом Трампом не повлияет на политику Белого дома по отказу от российских энергоносителей, считает эксперт Максим Гардус. Он пояснил, что влияние Орбана на Трампа было преувеличено, а Европейский Союз уже в основном прекратил закупки российской нефти, кроме Венгрии и Словакии.

По его словам, встреча на Аляске не дала результатов, обещания Путина не выполнены, а поддержка Украины среди американцев и республиканцев растет. Орбан нечем убедить США снизить давление на Россию, поскольку его страна незначительна в торговле, транзите и влиянии в ЕС, а сам премьер имеет токсичный стиль. Гардус предположил, что визит Орбана в Вашингтон, скорее всего, закончится ничем.

Встреча Трампа с Орбаном - новости по теме

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с президентом США планирует обсудить возможную встречу с Путиным. Орбан также стремится добиться отмены санкций США против российских компаний и пригласить Трампа в Венгрию.

Как сообщал Главред, 7 ноября в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время разговора Трамп заявил, что если все же решит провести переговоры с Путиным, то они состоятся в Будапеште.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Евросоюз, должен ограничиться стратегическим партнерством с Украиной без предоставления ей членства.

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

