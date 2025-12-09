Укр
£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

Анна Ярославская
9 декабря 2025, 08:09
Активы рассматриваются как инструмент давления на Путина и способ предотвратить вынужденные уступки Украины в рамках мирного плана.
Зеленский, лидеры Европы
Стармер заявил, что соглашение о российских активах будет достигнуто за несколько дней / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • Соглашение о высвобождении замороженных российских активов будет достигнуто в ближайшие дни
  • Эти средства должны стать ключевым ресурсом для поддержки Украины
  • Основная часть активов — в Бельгии, которая пока тормозит решение

Cоглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии", пишет The Times.

В понедельник, 8 декабря, британский премьер-министр провел переговоры с президентом Украины Зеленским, а также с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы обсудить последние мирные предложения США. Лидеры также обсудили усилия Европы по высвобождению средств, замороженных на счетах в европейских банках — либо для финансирования продолжающихся военных действий в Украине, либо для оплаты восстановления страны в случае заключения мирного соглашения.

видео дня

"Впоследствии высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделке близка и будет объявлена на этой или следующей неделе", - пишет The Times.

В том числе, речь идет и про примерно 8 млрд фунтов стерлингов, которые хранятся на банковских счетах в Британии.

Издание отмечает, что это финансирование рассматривается как важнейший рычаг давления для европейцев и Украину на мирных переговорах, которые возглавляет президент США Дональд Трамп. Оно обеспечит надежный источник финансирования Украины для ведения войны еще на два года, усилив давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Кремля Владимир Путин одерживает верх.

Также эти активы рассматриваются как один из немногих козырей, которые позволят не допустить фактического навязывания Украине какой-либо сделки со стороны Вашингтона.

The Times отмечает, что Бельгия, где сосредоточена большая часть замороженных активов РФ, пока задерживает сделку. Бельгийское правительство выступает против перевода средств для Украины из-за опасений, что оно может оказаться в ситуации, когда возникнет юридическая ответственность за сумму, равную трети годового ВВП страны.

Но все же представитель правительства Британии настроен оптимистично.

"Мы надеемся, что сделка будет заключена примерно на следующей неделе", - сказал он в комментарии The Times.

Кроме того, после встречи лидеров Британии, Украины, Франции и Германии, источник рассказал, что стороны обсудили на ней "позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".

Встреча Зеленского с европейскими лидерами

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

После встречи на сайте британского заявления было опубликовано заявление, в котором говорится, что все лидеры согласилась, что сейчас критической момент. Поэтому необходимо продолжать наращивать поддержку Украины и экономическое давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы положить конец войне.

Как писал Главред, 8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана", которую планируют завершить уже во вторник.

Глава государства подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

Тем временем американское издание Axios со ссылкой на двоих украинских чиновников пишет, что президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками в мирном плане президента Дональда Трампа.

