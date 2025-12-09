£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

Кратко:
- Соглашение о высвобождении замороженных российских активов будет достигнуто в ближайшие дни
- Эти средства должны стать ключевым ресурсом для поддержки Украины
- Основная часть активов — в Бельгии, которая пока тормозит решение
Cоглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии", пишет The Times.
В понедельник, 8 декабря, британский премьер-министр провел переговоры с президентом Украины Зеленским, а также с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы обсудить последние мирные предложения США. Лидеры также обсудили усилия Европы по высвобождению средств, замороженных на счетах в европейских банках — либо для финансирования продолжающихся военных действий в Украине, либо для оплаты восстановления страны в случае заключения мирного соглашения.
"Впоследствии высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделке близка и будет объявлена на этой или следующей неделе", - пишет The Times.
В том числе, речь идет и про примерно 8 млрд фунтов стерлингов, которые хранятся на банковских счетах в Британии.
Издание отмечает, что это финансирование рассматривается как важнейший рычаг давления для европейцев и Украину на мирных переговорах, которые возглавляет президент США Дональд Трамп. Оно обеспечит надежный источник финансирования Украины для ведения войны еще на два года, усилив давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Кремля Владимир Путин одерживает верх.
Также эти активы рассматриваются как один из немногих козырей, которые позволят не допустить фактического навязывания Украине какой-либо сделки со стороны Вашингтона.
The Times отмечает, что Бельгия, где сосредоточена большая часть замороженных активов РФ, пока задерживает сделку. Бельгийское правительство выступает против перевода средств для Украины из-за опасений, что оно может оказаться в ситуации, когда возникнет юридическая ответственность за сумму, равную трети годового ВВП страны.
Но все же представитель правительства Британии настроен оптимистично.
"Мы надеемся, что сделка будет заключена примерно на следующей неделе", - сказал он в комментарии The Times.
Кроме того, после встречи лидеров Британии, Украины, Франции и Германии, источник рассказал, что стороны обсудили на ней "позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".
Встреча Зеленского с европейскими лидерами
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
После встречи на сайте британского заявления было опубликовано заявление, в котором говорится, что все лидеры согласилась, что сейчас критической момент. Поэтому необходимо продолжать наращивать поддержку Украины и экономическое давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы положить конец войне.
Как писал Главред, 8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана", которую планируют завершить уже во вторник.
Глава государства подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.
Тем временем американское издание Axios со ссылкой на двоих украинских чиновников пишет, что президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками в мирном плане президента Дональда Трампа.
