Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как девушка осталась без денег

Что об этом говорят в банке

Клиенты ПриватБанка остаются без денег при снятии наличных средств в банкоматах. Банкомат попросту завис во время операции.

На портале Минфин девушка рассказала, что не смог снять крупную сумму, так как банкомат попросту завис.

"В банкомате в городе Одесса, ул. люстдорфская дорога 140/1, банкомат ПриватБанка не выдал деньги, 10 тысяч. Просто на экране в процессе выдачи появилась надпись "Ваши деньги остались в банкомате", - поделилась пострадавшая.

По ее словам, в техподдержке ей посоветовали обращаться в отделение.

"В одном отделении отказались помогать, в другом еле-еле приняли заявление. И сказали ждать. Почему ждать, если это мои личные деньги??? Осталась просто без копейки в кармане", - пожаловалась клиентка банка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года

