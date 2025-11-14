Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

Вы узнаете:
- Как девушка осталась без денег
- Что об этом говорят в банке
Клиенты ПриватБанка остаются без денег при снятии наличных средств в банкоматах. Банкомат попросту завис во время операции.
На портале Минфин девушка рассказала, что не смог снять крупную сумму, так как банкомат попросту завис.
"В банкомате в городе Одесса, ул. люстдорфская дорога 140/1, банкомат ПриватБанка не выдал деньги, 10 тысяч. Просто на экране в процессе выдачи появилась надпись "Ваши деньги остались в банкомате", - поделилась пострадавшая.
По ее словам, в техподдержке ей посоветовали обращаться в отделение.
"В одном отделении отказались помогать, в другом еле-еле приняли заявление. И сказали ждать. Почему ждать, если это мои личные деньги??? Осталась просто без копейки в кармане", - пожаловалась клиентка банка.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
