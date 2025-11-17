Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Премьер Венгрии заявил, что его не интересует, кто победит в войне в Украине — Киев или Кремль.

Виктор Орбан считает, что Европа зря тратит миллиарды на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Орбан обвинил Европу в стремлении "продолжать войну"

Политик предложил открыть "независимый канал связи" с Россией

Премьер Венгрии заявил, что ему "не важно", кто победит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины "нет шансов" выиграть войну с Россией. По его мнению, финансовая помощь Киеву бесполезна.

Венгерский премьер заявил в интервью изданию Politico, что Европа якобы хочет "продолжать войну" в Украине. По его словам, европейские лидеры намеренно затягивают переговоры, надеясь на то, что еще смогут занять выгодную переговорную позицию.

"Они думают... что мы должны продолжать войну, чтобы больше поддерживать Украину", — заявил политик.

"Мы уже потратили 185 миллиардов евро, и ... намерены потратить еще больше. Итак, мы финансируем страну, которая не имеет шансов выиграть войну", — сказал Орбан.

"Мирный план" Орбана

В то же время Орбан считает, что европейцы должны открыть "независимый канал связи" с Россией. По его мнению, для РФ ситуация и время сейчас складываются лучше, из-за чего нужно прекратить войну в Украине.

Венгерский премьер предлагает американской стороне проводить переговоры с россиянами, а потом — европейским лидерам.

"А потом посмотреть, сможем ли мы объединить позиции американцев и европейцев", — отметил Орбан.

Мирное соглашение, по его словам, должно стабилизировать границы, "независимо от того, признаны они на международном уровне или нет".

Венгерский политик убежден: если "не произойдет чуда", РФ будет продолжать оккупацию восточноукраинской территории Донецкой области после войны, утверждает венгерский политик.

"Это реальность, нравится вам это или нет", — заявил Орбан.

При этом он добавил, что его не интересует тот факт, кто победит в войне в Украине — Киев или Кремль. По его мнению, Европе необходимо применять к Украине такой подход, который будет основан на европейских интересах прежде всего.

Как писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является необходимым элементом для поиска путей завершения российско-украинской войны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать войну в Украине, поскольку, по его словам, "нет возможности для переговоров". По словам Пескова, причиной продолжения войны якобы является "нежелание Киева продолжать контакты". При этом он цинично пригрозил, что Украина "рано или поздно будет вынуждена вернуться к переговорам, но уже с гораздо худшей позиции".

Как пишет Reuters, на данный момент мало кто видит близкие перспективы заключения мирного соглашения.

"Скорее, обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к, возможно, ещё нескольким годам "бесконечной войны", - пишет издание.

Кто может заставить Путина закончить войну: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в мире есть один человек, который действительно может заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины. И речь идет не о президенте США Дональде Трампе.

По мнению Ступака, закончить войну может лидер Китая Си Цзиньпин одним звонком к российскому диктатору. Как сказал эксперт во время чата на Главреде, Россия очень зависит от поставок российских товаров в Китай: нефти, газа, дерева, угля и прочего.

