Мощная защита от баллистики: Украина получит системы ПВО с усиленными характеристиками

Украина и Франция подписали историческое соглашения, в рамках которого получит системы ПВО SAMP/T, разработка которой еще продолжается. Об этом рассказали президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга.
Эта система получит обновленную систему ПВО с усиленными характеристиками. Франция еще продолжает её разработку, но первая такая система может быть развернута именно в Украине. Новое поколение этой ПВО сможет сбивать баллистические ракеты. Киев сможет получить 8 таких систем ПВО.
"Новый уровень SAMP/T - это против баллистики врага, и я не могу говорить о датах поставки этого продукта, который для нас очень важен", - заявил глава государства.
Президенты отметили, что поставки в рамках этого соглашения планируются в двухлетней перспективе и в 10 лет вперед.
Система ПВО SAMP/T - что о ней известно
SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей.
SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.
27 января 2023 года во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Италию, где он встречался со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, была согласована совместная закупка 700 ракет Астер-30 на сумму около 2 млрд. евро. Также министры обсудили детали ранее согласованной передачи комплекса SAMP/T Украине.
15 мая 2023 года Франция и Италия предоставили Украине первый зенитно-ракетный комплекс ЗРК SAMP/T.
В июне 2023 года в Украине развернули комплекс франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.
