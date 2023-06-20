В Украине развернули европейский аналог Patriot – систему ПВО SAMP/T

В Украине уже развернули комплекс франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения салона Ле Бурже, сообщает Le Monde.
По словам французского лидера, комплекс SAMP/T уже функционирует и "защищает ключевые объекты и жизни" в Украине.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Украина получила первый SAMP/T от Франции и Италии, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
Обратим внимание, что комплекс SAMP/T предназначен для борьбы как с вражескими самолетами, так и с баллистическими ракетами. При этом его также называют современным европейским аналогом знаменитой американской системы ПВО Patriot.
ПВО SAMP/T - Mamba - что это такое
Система "земля-воздух" среднего радиуса действия Mamba (от фр. Famille de Sol-Air Futurs Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre) – наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты. Это это единственная европейская оборонная система с противобаллистической способностью.
Зенитный ракетный комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.
SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.
SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.
Все 8 ракет Aster-30, содержащиеся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.
Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о поставках западных систем противовоздушной обороны для борьбы с российской агрессией.
Зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp/T предназначенные для защиты украинского неба от российских атак, пояснил представитель ВСУ.
Напомним, в Италии правительство приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты. "Зеленый свет" был дан по указанию премьер-министра Джорджии Мелони.
Также сообщалось, что вместе с комплексом противовоздушной обороны SAMP/T Украина получит 700 зенитных ракет. Такое решение было принято Италией и Францией.
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