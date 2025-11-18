Укр
Сколько еще продержится Покровск: озвучен возможный сценарий боев

Мария Николишин
18 ноября 2025, 14:55
Эксперт подчеркнул, что с Покровском примерно такая же картина, как с Волчанском.
Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • ВСУ могут удерживать Покровск ровно столько, сколько нужно
  • Для этого нужно остановить продвижение РФ на Добропольском направлении
  • Также нужно наносить удары по тылам противника

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, сколько еще продержится Покровск.

По его мнению, все будет зависеть от того, как быстро украинские войска смогут разблокировать Мирноград, Добропольское направление.

"Раньше мы дали возможность россиянам развить успех на Добропольском направлении, но сейчас мы в силах его купировать. Такая возможность действительно есть, ведь уже идут накаты наших войск на Красный Лиман, а со стороны Родинского идет подчистка направления в районе Мирнограда", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, в принципе, ВСУ могут полностью отсечь эту российскую "клешню".

"Два наших корпуса уже там есть, и это позволяет нам надеяться на то, что, размотав эту российскую "клешню", мы сможем удерживать Покровск ровно столько, сколько нужно. Хоть три года, вплоть до развала Российской Федерации, которого можно достичь с помощью наших ударов по российской нефтяной отрасли", - подчеркнул эксперт.

Свитан также добавил, что с Покровском примерно такая же картина, как с Волчанском, который ВСУ удерживают уже долгое время.

"Да, россияне зашли в Волчанск, но рубеж там (не сам населенный пункт) мы держим. Этот волчанский рубеж российские войска не могут пройти уже полтора года. А вот покровский рубеж мы можем удерживать и три года. Это сделать не просто можно, а нужно, потому что это последняя линия обороны Донбасса. При этом все эти три года необходимо продолжать наносить удары по тылам противника, чтобы уничтожить его экономику", - подытожил полковник запаса ВСУ.

Оборона Покровска

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась более года. Однако, Украина в результате обороны Покровска выиграла время.

"Покровск - не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные сооружения советских времен, шахты, рудники, копанки", - отметил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены.

В Институте изучения войны заявили, что российские войска могут готовиться к попытке изолировать подразделения Сил обороны Украины непосредственно внутри Покровска Донецкой области.

В то же время, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал, что оккупационные войска фиксируют продвижение в направлении Гуляйполя, однако прогнозы некоторых западных медиа о возможной потере Запорожья слишком пессимистичны.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины Роман Свитан Фронт
