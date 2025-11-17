Укр
Читать на украинском
ВСУ придумали, как отражать атаки врага в тумане: BI рассказал о новом способе

Виталий Кирсанов
17 ноября 2025, 12:16
Воспользовавшись погодными условиями, а именно густым туманом, противник более мощно атакует украинские позиции.
ВСУ придумали, как отражать атаки врага в густом тумане
ВСУ придумали, как отражать атаки врага в густом тумане / Коллаж: Главред, фото: 14 БрОП, УНИАН

Густой туман в последнее время превратился в серьезное препятствие для украинских операторов дронов, в частности, Россия использовала такую погоду для наступления в Покровске. Однако недавно 93-я отдельная стрелковая бригада заявила, что ей удалось решить эту проблему - с помощью беспилотных наземных машин.

Как пишет Business Insider, бригада использовала беспилотные наземные машины в селе Русин Яр недалеко от Покровска.

"Воспользовавшись погодными условиями, а именно густым туманом, противник развернулся в сторону украинских позиций, надеясь, что наши беспилотники будут "слепыми". Россияне не учли одного: современные наземные роботизированные разведывательные комплексы, которые во время наступательных операций противника находились у них в тылу", - говорится в сообщении бригады в соцсетях.

Бойцы заявили, что беспилотные наземные дроны обнаружили российские колонны в регионе, что позволило задействовать fpv-дроны для подавления наступающих войск.

Бригада опубликовала видео, на котором, по её словам, БПЛА заметил российскую бронетехнику, а также более десятка видеороликов с БПЛА, врезающимися в технику и сбрасывающими гранаты на отдельных солдат.

"Заявление 93-й бригады может указывать на то, как наземные дроны могут работать в тандеме с дронами FPV в сложных для последних условиях. Эти наземные транспортные средства бывают разных форм и размеров и часто используются для выполнения задач, которые в противном случае пришлось бы выполнять пехоте", - говорится в сообщении.

Плохая видимость из-за сильного тумана давно является серьёзной проблемой для пилотов, управляющих беспилотниками в бою, и украинские военные регулярно сообщали Business Insider, что надёжного решения для борьбы с непогодой пока не найдено.

"Туман есть туман", - сказал в среду пилот беспилотника из батальона "Летающие черепа".

В последнее время в ходе войны Россия все больше полагалась на небольшие группы проникновения из двух-трех солдат, которые передвигаются меньшими группами в надежде избежать обнаружения и закрепиться на территории Украины, постепенно позволяя Москве наращивать свое боевое присутствие в регионе.

Однако туман позволил кремлевским войскам двинуться к Покровску механизированными атаками. Тем не менее, украинские военные сообщили СМИ в эти выходные, что противник, по-видимому, вернулся к своей обычной тактике использования небольших огневых групп.

Наступление РФ на Запорожье: эксперт оценил риски

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил в интервью Главреду, что россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - считает эксперт.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Таким образом приказ российского командования помогает украинским защитникам выявлять разбросанные по городу малые пехотные группы врага.

Кроме того, Силы обороны Украины имеют успехи на Покровском направлении. За прошедшие сутки защитники провели поиск и уничтожение противника на территории 26.6 км². Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, что российские оккупационные войска постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений.

Об источнике: Business Insider

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

война в Украине туман новости Украины новости Украины и мира Фронт
