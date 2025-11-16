Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Купянском направлении, где российские планы по окружению города потерпели крах, указал Трегубов.

Российские оккупационные войска постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов пояснил, что сейчас среди нескольких направлений наиболее актуальными остаются четыре, среди них - Купянский.

"Там, где еще Путин объявлял о том, что там все окружены, что вот он сейчас покажет это журналистам, что-то больше он этого не заявляет. Потому что этого как тогда не было, так и сейчас нет больше, наоборот, идет тенденция к тому, что россияне очень постепенно, но теряют контроль над городом. Теми районами, где они были. Это северные районы, где они зашли, где они пытались закрепиться, но по состоянию на сейчас их там немного уменьшилось в результате эффективных контрдействий. И это пока победой это назвать нельзя, это рабочий процесс", - указал он.

По его словам, прогнозы о скором захвате Купянска оказались преждевременными, и сейчас уже очевидно, что российские заявления были слишком поспешными. В то же время ситуация на этом направлении остается очень сложной.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, что трудности испытывают обе стороны. Эффективного подвоза ресурсов в город фактически нет, ведь российская логистика практически не работает, а украинская - значительно затруднена. Поэтому подразделения внутри города имеют проблемы с получением подкрепления, боеприпасов и даже провизии.

Несмотря на это, логистика Украины все же остается более налаженной, а российские силы там заметно ослабли и в численности, и в качестве, поэтому ситуация для противника является еще более проблемной.

"Поэтому здесь мы можем сказать, что хоть мы не можем говорить о каких-то результатах, потому что об этом еще идет, но мы можем сказать об определенном изменении динамики и о том, что россияне снова в своих обещаниях облажались по крайней мере на этом направлении", - резюмирует он.

Какова цель россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что враг будет использовать все возможные средства, чтобы взять Купянск, ведь это позволило бы перерезать логистику Сил обороны и получить контроль над железнодорожной веткой, которая тянется вдоль фронта от Харькова до Луганщины.

Благодаря этому российские войска могли бы гибче перебрасывать подразделения. Если же оккупанты сумеют захватить Купянск, они не будут останавливаться, а попытаются продвинуться к Купянску-Узловому, который расположен в 8 километрах. Именно этот населенный пункт является для них ключевой целью.

"Это железнодорожный узел, который тянется на несколько направлений: на запад - в сторону Харькова, на юг - на Лиманское направление, на восток - на оккупированное Сватово, а на север - на Валуйки Белгородской области и Воронежскую область, где у россиян тыловые районы", - пояснил Лакийчук.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Гуляйпольском направлении усложнили ситуацию для Сил обороны Украины, однако украинские подразделения знают о намерениях противника и работают над тем, чтобы их сорвать. Об этом сообщил военный эксперт и боец Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, сейчас украинские силы активно пытаются нарушить логистические маршруты армии РФ на Запорожском направлении.

Силы обороны успешно бьют по путям снабжения врага вблизи Покровска в Донецкой области. По данным 7 корпуса ДШВ ВСУ, авиаударом была уничтожена дорога, соединяющая Селидово с Покровском.

Украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

