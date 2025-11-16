Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

Юрий Берендий
16 ноября 2025, 14:43
572
Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Купянском направлении, где российские планы по окружению города потерпели крах, указал Трегубов.
Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом
Россияне теряют контроль над стратегическим городом / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • Россияне теряют контроль над Купянском
  • Прогнозы о скорой оккупации города оказались преждевременными
  • Обе стороны имеют проблемы с логистикой

Российские оккупационные войска постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов пояснил, что сейчас среди нескольких направлений наиболее актуальными остаются четыре, среди них - Купянский.

видео дня

"Там, где еще Путин объявлял о том, что там все окружены, что вот он сейчас покажет это журналистам, что-то больше он этого не заявляет. Потому что этого как тогда не было, так и сейчас нет больше, наоборот, идет тенденция к тому, что россияне очень постепенно, но теряют контроль над городом. Теми районами, где они были. Это северные районы, где они зашли, где они пытались закрепиться, но по состоянию на сейчас их там немного уменьшилось в результате эффективных контрдействий. И это пока победой это назвать нельзя, это рабочий процесс", - указал он.

По его словам, прогнозы о скором захвате Купянска оказались преждевременными, и сейчас уже очевидно, что российские заявления были слишком поспешными. В то же время ситуация на этом направлении остается очень сложной.

Смотрите видео о ситуации в Купянске:

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом
/ Фото: скриншот

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, что трудности испытывают обе стороны. Эффективного подвоза ресурсов в город фактически нет, ведь российская логистика практически не работает, а украинская - значительно затруднена. Поэтому подразделения внутри города имеют проблемы с получением подкрепления, боеприпасов и даже провизии.

Несмотря на это, логистика Украины все же остается более налаженной, а российские силы там заметно ослабли и в численности, и в качестве, поэтому ситуация для противника является еще более проблемной.

"Поэтому здесь мы можем сказать, что хоть мы не можем говорить о каких-то результатах, потому что об этом еще идет, но мы можем сказать об определенном изменении динамики и о том, что россияне снова в своих обещаниях облажались по крайней мере на этом направлении", - резюмирует он.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Какова цель россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что враг будет использовать все возможные средства, чтобы взять Купянск, ведь это позволило бы перерезать логистику Сил обороны и получить контроль над железнодорожной веткой, которая тянется вдоль фронта от Харькова до Луганщины.

Благодаря этому российские войска могли бы гибче перебрасывать подразделения. Если же оккупанты сумеют захватить Купянск, они не будут останавливаться, а попытаются продвинуться к Купянску-Узловому, который расположен в 8 километрах. Именно этот населенный пункт является для них ключевой целью.

"Это железнодорожный узел, который тянется на несколько направлений: на запад - в сторону Харькова, на юг - на Лиманское направление, на восток - на оккупированное Сватово, а на север - на Валуйки Белгородской области и Воронежскую область, где у россиян тыловые районы", - пояснил Лакийчук.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Гуляйпольском направлении усложнили ситуацию для Сил обороны Украины, однако украинские подразделения знают о намерениях противника и работают над тем, чтобы их сорвать. Об этом сообщил военный эксперт и боец Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, сейчас украинские силы активно пытаются нарушить логистические маршруты армии РФ на Запорожском направлении.

Силы обороны успешно бьют по путям снабжения врага вблизи Покровска в Донецкой области. По данным 7 корпуса ДШВ ВСУ, авиаударом была уничтожена дорога, соединяющая Селидово с Покровском.

Украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Купянск Купянское направление Купянск-Узловой Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:43Фронт
Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

16:20Война
Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

14:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Последние новости

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

Реклама
13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

Реклама
11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:20

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

05:33

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиакаВидео

04:30

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Реклама
03:31

Сделают рывок вперед: на каких ТОП-5 знаков ждут приятные сюрпризы до конца года

02:33

"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

01:42

Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

00:35

На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

15 ноября, суббота
23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять