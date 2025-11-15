Укр
Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

Алексей Тесля
15 ноября 2025, 20:26
40
Определены ключевые направления обороны Украины на ближайшие недели.
Зеленский
Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

  • РФ провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска
  • Определены ключевые направления обороны Украины на ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с ключевыми руководителями сектора обороны и безопасности.

В ходе встречи заслушали доклады ГУР и Службы внешней разведки о ситуации на фронте, планах России на ближайшие месяцы и внутренней ситуации в государстве-агрессоре.

видео дня

По словам главы государства, руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих участках фронта, военных приготовлениях РФ и сроках, на которые рассчитывает российская армия. В частности, Зеленский отметил, что Россия "провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены".

Участники совещания определили ключевые направления обороны Украины на ближайшие недели и согласовали дополнения к плану оборонных мероприятий на зимний период. По словам Зеленского, Украина также продолжит применять "дальнобойные санкции", над реализацией которых работают специальные службы и Вооруженные силы.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко проинформировал о политической ситуации в России, общественных настроениях, ситуации в окружении руководства государства-агрессора и экономических условиях.

"Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию", - подчеркнул президент.

Ситуация вокруг Купянска: что происходит

Бои в Купянском направлении на Харьковщине продолжаются, однако заявления российских медиа о якобы "окружённом" городе не имеют ничего общего с реальностью. В интервью журналистам министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что подобные сообщения — обычная выдумка российской пропаганды. Он заверил, что обстановка на этом участке фронта находится под полным контролем украинских сил обороны.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ключевая трасса россиян к Покровску на грани обрушения. Россияне потеряли возможность использовать трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске. Враг стремится закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше, рассказал Виктор Трегубов.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Владимир Зеленский Купянск Покровск
Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

