Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

Украинские военные сообщили об очередной информационной провокации РФ в Купянске, которая призвана замаскировать провалы оккупантов на этом направлении.

Командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Россияне в Купянске получили приказ "размахивать российскими флагами"

Враг пытается такими видео якобы показать якобы оккупацию города

Действия россиян помогают ВСУ выявить одиночные группы солдат РФ в городе

Российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Таким образом приказ российского командования помогает украинским защитникам выявлять разбросанные по городу малые пехотные группы врага. Об этом сообщает Группировка объединенных сил ВСУ в Telegram.

Отмечается, что российские военные начали вкладывать свои флаги в пакеты для подразделений, которые доставляют в город с помощью дронов.

"По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась - ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа", - говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупацию населенного пункта невозможно изобразить или подменить показательными действиями. Несмотря на заявления российского диктатора и военного преступника Владимира Путина и российского Генштаба о якобы "окружении" города и украинских подразделений, большая часть Купянска остается под контролем Сил обороны, а российские группы на севере отрезаны от сухопутных путей обеспечения.

В Группировке объединенных сил ВСУ указали на то, что такая демонстративная акция является лишь попыткой скрыть очевидную ложь российского руководства и создать иллюзию успеха.

"В то же время Силы обороны Украины благодарны российским командирам за то, что подобными акциями помогают "подсветить" разбросанные Купянском малые группы пехоты. Это облегчает работу украинским дронарям. Российским же военнослужащим, получившим такой приказ, советуем пожить еще - для чего достаточно лишь сменить флаг на белый", - резюмируют военные.

Купянск / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Купянске - мнение военного

Как писал Главред, украинские военные проводят в Купянске Харьковской области операцию, направленную на зачистку города и перекрытие вражеских логистических путей. Об этом заявил заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире Еспресо.

Он отметил, что подразделения работают в Купянске уже давно. Сейчас идет активная фаза операции, в рамках которой задача перерезать логистику врага фактически выполнена, также продолжается зачистка города. Итоги будут озвучены командованием.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные продвигаются на Покровском направлении и за минувшие сутки смогли зачистить от противника 26,6 км² территории, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские войска тем временем активно перебрасывают технику и личный состав к передовой, пытаясь усилить давление в Пологовском и Гуляйпольском районах Запорожской области, отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Несмотря на громкие заявления Путина о якобы окружении украинских сил, российские оккупанты постепенно теряют контроль над Купянском на Харьковщине, сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Об источнике: Группировка объединенных сил (УОС) Группировка объединенных сил (УОС) - структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены УОС, сообщает Википедия. Командование УОС почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатий, который перед этим руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатировано в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов. Группировки УОС продолжили оборону, в частности, на Купянском направлении

