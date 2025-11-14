В Купянске остается менее 50 россиян, они "отрезаны" друг от друга – военный

Когда россияне увидели, что ситуация в Купянске не очень складывается, они основные усилия перенесли к востоку и югу от города.

https://glavred.info/war/v-kupyanske-ostaetsya-menee-50-rossiyan-oni-otrezany-drug-ot-druga-voennyy-10715459.html Ссылка скопирована

В Купянске остается менее 50 россиян / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Кратко:

Ситуация на купянском направлении остается тяжелой

Преимущество сейчас больше на стороне Украины

Противник удерживает позиции только в северных районах Купянска

В Купянске остается менее полусотни оккупантов, отрезанных от основных сил, с нарушенной логистикой, под постоянным давлением украинских подразделений. Об этом 14 ноября заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на купянском направлении остается тяжелой, но преимущество сейчас больше на стороне Украины, хотя "лед хрупкий". Он отметил, что российский план продвинуться вглубь города провалился: прорыва в южную часть Купянска, которого ожидали 10 дней назад, так и не произошло.

видео дня

Трегубов объяснил, что сейчас противник удерживает позиции только в северных районах города, но находится там в тяжелом положении.

"Противника, согласно перехватам, остается чуть меньше 50 человек. И они сейчас, соответственно, отрезаны и друг от друга, и от своих основных сил, просто из-за того, что логистика нарушена – и логистика эффективно нарушена. Несмотря на то, что к ним пытаются перебрасывать те или иные силы, к ним пытаются отойти другие группы, сейчас это стало совсем неудобно из-за очень высокой активности украинских дронов", – объяснил он.

Основные усилия РФ сместились к северу от Купянска.

"Когда россияне увидели, что ситуация в городе не очень складывается, они основные усилия перенесли к востоку и югу от города и пытаются ликвидировать украинский плацдарм как таковой вообще на левом берегу реки Оскол. Если бы им это удалось, это создало бы для города такие проблемы, что там уж тогда украинской логистики могла бы не стать, и соответственно тогда и город удерживать было бы очень трудно. Но сейчас им это тоже не удается. Просто мы видим перенос усилий туда и соответствующие меры принимаем", – проинформировал спикер.

Начальник управления коммуникации подчеркнул, что в то же время РФ активизировалась в соседних направлениях. В Великобурлукском районе оккупанты пытаются отодвинуть линию контроля от российской границы внутрь украинской территории и имеют ограниченные тактические успехи – заняли несколько мелких локаций: небольшие населенные пункты, посадки и поля. Также, как добавил спикер, продолжается давление на волчанском направлении, где оперативная ситуация остается сложной.

Инфографика: Главред

Какие планы оккупантов - мнение военного

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровскую. Сейчас есть серьезная угроза для этого региона, ведь враг уже имеет тактический успех. Об этом заявил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Враг сформировал новые угрозы для Сил обороны Украины на юге Днепропетровской области. Военный акцентировал внимание на том, что год назад наши войска удерживали позиции в населенном пункте Украинка в Донецкой области, а сейчас бойцы ВСУ стараются удержать позиции на границе Днепропетровской области.

Ситуация на Купянском направлении - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны нанесли точные удары по россиянам в Купянске Харьковской области. В результате вражеское наступление там затормозилось, сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

Как сообщалось ранее, Александр Сырский опроверг "блокирование" Сил обороны в Покровске и Купянске. Заявления пропаганды РФ о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности, подчеркнул Александр Сырский.

В Купянске и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, наступательная операция оккупантов в самом разгаре. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред