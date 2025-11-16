Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

Дарья Пшеничник
16 ноября 2025, 16:20
536
По его словам, современная гонка вооружений - это не ядерное оружие, а миллионы дешевых дронов.
Сибига когда конец войны
Когда Путин будет вынужден прекратить войну / Коллаж: Главред, фото: МИД/Telegram, x.com/ZelenskyyUa

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ключевой задачей нынешнего этапа войны является лишение иллюзий - как собственных, так и российских. По его словам, Путин будет вынужден прекратить агрессию только тогда, когда станет очевидным, что победа на поле боя невозможна, а цена продолжения войны превышает цену ее завершения.

Об этом он написал на своей странице в X. Сибига подчеркнул, что международное сообщество имеет достаточно ресурсов, чтобы заставить Россию остановить агрессию, однако нужен переход от стратегии "столько, сколько потребуется" к "настолько сильно, насколько это возможно".

видео дня

Министр подчеркнул, что современная гонка вооружений определяется не ядерным оружием, а массовым производством дешевых дронов. Украина, при условии надлежащего финансирования, способна изготовить до 20 миллионов беспилотников уже в следующем году, что может стать решающим фактором в войне.

"Мы находимся в гонке со временем - как в ресурсах, так и в технологиях. Нам нужно достичь паритета и преимущества, чтобы заставить Путина прекратить войну", - отметил Сибига.

Может ли Путин завершить войну - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном интервью Главреду заявил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин пошел на принцип и не руководствуется какой-либо логикой. Для него принципиально любой ценой дожать Украину.

По его мнению, когда Путин сам придет к мысли о том, что война бесперспективна, что большего в ней он не получит, он может дать команду остановиться.

Прогнозы относительно окончания войны - последние новости

Как писал Главред, Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.

При этом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Стоит внимания:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине МИД Украины Владимир Путин Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:43Фронт
Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

16:20Война
Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городом

14:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Последние новости

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

Реклама
13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

Реклама
11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:20

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

05:33

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиакаВидео

04:30

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Реклама
03:31

Сделают рывок вперед: на каких ТОП-5 знаков ждут приятные сюрпризы до конца года

02:33

"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

01:42

Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

00:35

На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

15 ноября, суббота
23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять