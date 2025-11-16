Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ключевой задачей нынешнего этапа войны является лишение иллюзий - как собственных, так и российских. По его словам, Путин будет вынужден прекратить агрессию только тогда, когда станет очевидным, что победа на поле боя невозможна, а цена продолжения войны превышает цену ее завершения.
Об этом он написал на своей странице в X. Сибига подчеркнул, что международное сообщество имеет достаточно ресурсов, чтобы заставить Россию остановить агрессию, однако нужен переход от стратегии "столько, сколько потребуется" к "настолько сильно, насколько это возможно".
Министр подчеркнул, что современная гонка вооружений определяется не ядерным оружием, а массовым производством дешевых дронов. Украина, при условии надлежащего финансирования, способна изготовить до 20 миллионов беспилотников уже в следующем году, что может стать решающим фактором в войне.
"Мы находимся в гонке со временем - как в ресурсах, так и в технологиях. Нам нужно достичь паритета и преимущества, чтобы заставить Путина прекратить войну", - отметил Сибига.
Может ли Путин завершить войну - мнение эксперта
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном интервью Главреду заявил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин пошел на принцип и не руководствуется какой-либо логикой. Для него принципиально любой ценой дожать Украину.
По его мнению, когда Путин сам придет к мысли о том, что война бесперспективна, что большего в ней он не получит, он может дать команду остановиться.
Прогнозы относительно окончания войны - последние новости
Как писал Главред, Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.
При этом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.
Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
