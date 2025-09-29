"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

По словам министра, украинская стойкость не является причиной нескончаемой войны.

Что сказал Андрей Сибига:

Лидерство США сможет повысить цену тотальной агрессии для россиян

Россию заставят договориться их замороженные активы

Украина медленно приближается к продолжительному миру

Украина надеется завершить войну к концу 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, выступая на Варшавском форуме по безопасности, передает журналист ТСН.ua.

По его словам, украинская стойкость не является причиной нескончаемой войны.

"Мы хотим закончить эту войну в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом мы действительно набрали обороты. Я буду очень осторожен. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий в надлежащем измерении или направлении. Это важно", - сказал Сибига.

Министр призвал евроатлантическое сообщество "забыть обо всех иллюзиях" и признать, что Россия пусть и гибридно, но уже воюет с НАТО.

"Мы должны признать, что Россия воюет с нами, с трансатлантическим сообществом. Да, вероятно, НАТО, Европа не воюет с Россией напрямую, но Россия уже ведет гибридную войну с трансатлантическим сообществом. Поэтому нам нужны ответные действия - принять меры сейчас", - призвал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что только лидерство США сможет повысить цену тотальной агрессии для россиян, лично для Путина. По его мнению, продолжение российской агрессии должно стать опасным лично для Путина. И для этого есть действительно эффективные инструменты санкции.

"Санкции, трансатлантические санкции. Недостаточно только европейских санкций. Они должны быть синхронизированы с американскими. Можно их называть тарифами, ограничительными мерами - это не имеет значения. Но нам нужны такие решительные шаги", - говорит глава МИД.

По мнению министра, санкции - единственный способ заставить Путина вести переговоры.

Сибига также напомнил, что в ответ на предложение Трампа провести переговоры на уровне России, Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.

"Это неприемлемо и несерьезно. Да, мы готовы к этой встрече, и мы готовы обсудить все щекотливые вопросы. Но результатом этой встречи должно быть прекращение огня", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что один из самых эффективных инструментов, чтобы заставить Россию договориться, - это замороженные активы РФ.

"И здесь, вероятно, нам следует ждать прогресса. И мы действительно рассчитываем на решительные шаги, которые Украина сейчас может использовать для покупки оружия в Америке, Европе", - говорит дипломат.

По его мнению, российское общество также отвечает за данную агрессию. Сибига напомнил, что, несмотря на все зверства РФ, поддержка Путина, к сожалению, выросла до более 70%.

"Итак, вы спрашиваете меня, как бороться с российской угрозой? Не бояться, быть решительным, демонстрировать сильную позицию, и, вероятно, Украина доказала, как быть сильной в трудные времена", - пояснил он.

Кроме того, Украина, по его мнению, медленно приближается к справедливому и продолжительному миру.

"Несмотря на масштаб сегодняшних вызовов, я уверен, что мы, возможно, медленно, но приближаемся к справедливому, всеобъемлющему, продолжительному миру. Нам нужно забыть об этом восприятии того, что Украина является буферной зоной. Мы являемся неотъемлемой частью европейской безопасности", - считает министр.

Сибига считает, что украинская и европейская безопасность неделимы.

"И, по моему скромному мнению, ни одна страна в мире, кроме Украины, не могла бы так эффективно бороться, например, с атаками российских беспилотников. Минувшей ночью было запущено более 500 беспилотников. И они наращивают свои возможности, потому что имеют такой режим, они могут быстро мобилизовать свои ресурсы. Поэтому нам нужно еще раз признать, что Россия ведет войну с нами. В необъявленной войне они совершают эти гибридные атаки на нас, на наши общества, в разных географических регионах. И они только, они будут только усиливать это и будут эскалировать", - подытожил министр иностранных дел.

Где будут принимать решение о завершении войны

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Украине нет смысла вести переговоры со страной-агрессором Россией, ведь решение о завершении войны будет приниматься не в Москве. По его словам, определяющими будут позиции США и Китая.

"Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения о дальнейшей судьбе украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - заявил Пендзин.

Когда в Украине завершится война - прогнозы

Как сообщал Главред, война в Украине близится к завершению, считает народный депутат Федор Вениславский. По его словам, ключевую роль в мирном процессе может сыграть участие президента США Дональда Трампа в трехсторонних переговорах с Владимиром Зеленским и Путиным.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Кроме этого, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что полномасштабная война России против Украины может завершиться в течение ближайших шести месяцев. Он отметил, что Дональд Трамп ведет активную дипломатию, чтобы остановить убийства.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

