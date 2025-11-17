Может быть изолирован: в ISW рассказали об опасности для одного города

Ситуация очень серьезная. В рамках инфильтрации россияне могут проникать в украинскую оборону на расстоянии до пяти километров за линией фронта.

Российская армия продолжает продвижение в направлении трассы Т-0401 Покровское–Гуляйполе

Сейчас российские войска находятся примерно в 8 км к северо-востоку и 4 км к востоку от Гуляйполя

РФ пытается изолировать Гуляйполе с северо-востока

Армия страны-агрессора РФ продолжают продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 16 ноября.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 и 16 ноября, свидетельствуют о том, что россияне недавно захватили Равнополье и продвинулись на восток от Затишья вдоль автомагистрали О-080618 Гуляйполе-Малиновка.

Сейчас россияне уже находятся в восьми километрах к северо-востоку от Гуляйполя и примерно в четырех километрах к востоку от этого города.

Аналитики ISW отмечают, что войска РФ пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока, вероятно, для того, чтобы захватить город с востока.

В свою очередь, украинские военные признают, что для Гуляйполя есть угроза быть отрезанным от магистральных путей, включая трассу Т-0401.

Российские войска пытаются проникнуть на северо-запад от Гуляйполя в направлении Варваровки, которая расположена непосредственно вдоль трассы Т-0401.

По оценке ISW, ситуация на гуляйпольском направлении остается очень серьезной. В рамках инфильтрации в направлении Гуляйполя россияне теперь могут проникать в украинскую оборону на расстоянии до пяти километров за линией фронта.

Сообщается также, что россияне передислоцировали подразделения 38-й мотострелковой бригады для усиления атак на восток от Гуляйполя.

Ситуация на Запорожском направлении

Как писал Главред, 10 ноября аналитическая группа DeepState 10 ноября сообщила об ухудшении ситуации в Запорожской области.

11 ноября Силы обороны Юга Украины сообщили об отходе с позиций вблизи пяти населенных пунктов.

14 ноября в ISW заявили, что ситуация на Гуляйпольском направлении в последнее время ухудшилась, потому что оккупационные войска страны-агрессора России воспользовались плохой погодой и проникли между украинскими позициями в три населенных пункта. Аналитики утверждают, что российские войска, вероятно, попытаются изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом кампании, целью которой является ослабление обороны Украины.

Наступление РФ на Запорожье: эксперт оценил риски

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил в интервью Главреду, что россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - считает эксперт.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

