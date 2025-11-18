Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Бои в Покровске: враг хочет обойти город из-за невозможности продавить оборону

Инна Ковенько
18 ноября 2025, 13:01
359
В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня.
Ситуация в Покровске 18 ноября
Ситуация в Покровске 18 ноября / Коллаж: Главред, фото: 7 корпус ДШВ, 155 ОМБР

Что известно:

  • В Покровске растет количество стрелковых боев, а потери россиян от прямого огня растут
  • С начала месяца ВСУ ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены
  • Враг хочет выйти к Гришино, поскольку не может пробить оборону Покровска

В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены.

Враг пытался проникнуть на объект сельского хозяйства к северу от Покровска, но был уничтожен. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины .

видео дня

"Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно продолжаются безрезультатные попытки сковать оборону Мирнограда.

На днях в Мирнограде украинские военные уничтожили группу ГРУ РФ. Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

"Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу", - сообщают украинские бойцы.

В Покровске увеличивается количество стрелковых боев
В Покровске увеличивается количество стрелковых боев / Фото: скриншот из видео

В чем опасность потери Покровска - эксперт ответил

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду, что Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась более года. В Покровской агломерации до войны проживало, согласно официальным данным, 100 тысяч человек, а фвактически - примерно 80 тысяч.

"Покровск - не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные сооружения советских времен, шахты, рудники, копанки. Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что Россия настаивает на сдаче Краматорска и Славянска, потому, что она не хочет снова "ввязываться в большую бойню и тратить больше года на взятие этих городов".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские захватчики активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, эти два направления в Запорожской области стали приоритетом с середины недели.

Кроме того, россияне постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений.

Напомним, украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

Покровск Инфографика
Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Читайте больше:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:28Мир
Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков

14:15Интервью
Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

13:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

Последние новости

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

14:46

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится в лучшему: что их ждет

14:37

"Все остальное - затягивание войны": Залужный назвал политическую цель Украины

14:36

Какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения: ответ удивит

14:28

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
14:25

Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

14:09

Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

Реклама
13:53

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

Реклама
12:34

"Впереди тяжелые бои": эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

12:29

Алсу связалась с разведенным предателем ДжиганомВидео

12:24

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

12:15

"Очень тяжелый день": более 30% сети Киевстара обесточено из-за отключения света

12:13

Знаки зодиака, которые кажутся невинными, но имеют шаловливую сторону

11:59

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:43

"Психически нестабильна": путинистке Долиной вынесли психиатрическое заключение

11:42

Ушла к богатому: Пресняков рассказал о страданиях после развода

11:40

РФ пойдет в наступление на три области Украины: ISW о "мирном плане" США

11:35

"Это очевидно": в ЕС сделали жесткое заявление о "мирном плане" для Украины

11:33

Ошибается не один водитель: что ни в коем случае нельзя подключать к прикуривателю

11:12

Украинцы живут за чертой бедности: сколько нужно для жизни пенсионеру и семье с детьми

10:59

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

10:57

"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на ТернопольФото

10:52

"Аренда Донбасса" и отказ от миротворцев: СМИ о деталях "мирного плана" США

10:39

"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сынаФото

10:32

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:26

Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — деталиВидео

10:04

Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

09:59

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Реклама
09:40

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:39

Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

09:23

Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

09:20

Гороскоп на завтра 21 ноября: Близнецам - предательство, Володеям - крупная прибыль

09:10

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

09:04

"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

08:54

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:50

Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

08:50

"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 ноября (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять