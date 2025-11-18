Бои в Покровске: враг хочет обойти город из-за невозможности продавить оборону

В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня.

https://glavred.info/front/boi-v-pokrovske-vrag-hochet-oboyti-gorod-iz-za-nevozmozhnosti-prodavit-oboronu-10716506.html Ссылка скопирована

Ситуация в Покровске 18 ноября / Коллаж: Главред, фото: 7 корпус ДШВ, 155 ОМБР

Что известно:

В Покровске растет количество стрелковых боев, а потери россиян от прямого огня растут

С начала месяца ВСУ ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены

Враг хочет выйти к Гришино, поскольку не может пробить оборону Покровска

В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены.

Враг пытался проникнуть на объект сельского хозяйства к северу от Покровска, но был уничтожен. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины .

видео дня

"Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно продолжаются безрезультатные попытки сковать оборону Мирнограда.

На днях в Мирнограде украинские военные уничтожили группу ГРУ РФ. Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

"Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу", - сообщают украинские бойцы.

В Покровске увеличивается количество стрелковых боев / Фото: скриншот из видео

В чем опасность потери Покровска - эксперт ответил

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду, что Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась более года. В Покровской агломерации до войны проживало, согласно официальным данным, 100 тысяч человек, а фвактически - примерно 80 тысяч.

"Покровск - не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные сооружения советских времен, шахты, рудники, копанки. Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что Россия настаивает на сдаче Краматорска и Славянска, потому, что она не хочет снова "ввязываться в большую бойню и тратить больше года на взятие этих городов".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские захватчики активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, эти два направления в Запорожской области стали приоритетом с середины недели.

Кроме того, россияне постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений.

Напомним, украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Читайте больше:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред