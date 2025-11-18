Бои в Покровске: враг хочет обойти город из-за невозможности продавить оборону

Что известно:
- В Покровске растет количество стрелковых боев, а потери россиян от прямого огня растут
- С начала месяца ВСУ ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены
- Враг хочет выйти к Гришино, поскольку не может пробить оборону Покровска
В Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены.
Враг пытался проникнуть на объект сельского хозяйства к северу от Покровска, но был уничтожен. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины .
"Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно продолжаются безрезультатные попытки сковать оборону Мирнограда.
На днях в Мирнограде украинские военные уничтожили группу ГРУ РФ. Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.
"Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу", - сообщают украинские бойцы.
В чем опасность потери Покровска - эксперт ответил
Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду, что Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась более года. В Покровской агломерации до войны проживало, согласно официальным данным, 100 тысяч человек, а фвактически - примерно 80 тысяч.
"Покровск - не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные сооружения советских времен, шахты, рудники, копанки. Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро", - отмечает эксперт.
Он добавляет, что Россия настаивает на сдаче Краматорска и Славянска, потому, что она не хочет снова "ввязываться в большую бойню и тратить больше года на взятие этих городов".
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, российские захватчики активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, эти два направления в Запорожской области стали приоритетом с середины недели.
Кроме того, россияне постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений.
Напомним, украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
