"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

Ситуация возле Волчанска сейчас, вероятно, одна из самых напряжённых на всём фронте, говорит Виктор Трегубов.

Главное:

Российские войска продолжают давить и пытаются продвинуться вперёд

Россиянам удалось несколько дней назад расширить зону контроля

На Волчанском направлении обстановка остаётся крайне тяжёлой: российские войска продолжают давить и пытаются продвинуться вперёд, в частности в районе Синельниково.

Об этом в эфире рассказал начальник управления коммуникации Объединённых сил Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

По его словам, ситуация возле Волчанска сейчас, вероятно, одна из самых напряжённых на всём фронте. Российские подразделения активно стараются улучшить свои позиции, включая территорию рядом с городом и вблизи села Синельниково.

Он уточнил, что разрушенность Волчанска и невозможность полноценно оборудовать оборонные рубежи усложняют положение украинских защитников, однако силы обороны удерживают линию. Сложности также сохраняются и на Великобурлукском направлении.

/ Инфографика: Главред

"Россиянам удалось несколько дней назад расширить зону контроля, но дальше пройти они не смогли", — сообщил он.

Кроме того, Трегубов отметил, что на Лиманском направлении оккупанты предпринимали попытки увеличить свой плацдарм возле города Лиман.

Бои на Харьковщине: данные военных

Подразделения Сил обороны Украины смогли отбросить российские войска с северных районов Купянска в Харьковской области, однако обстановка в городе всё ещё остаётся напряжённой. Об этом сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединённых сил Виктор Трегубов.

По его словам, украинские военные провели несколько успешных контратак на севере города и сумели вытеснить противника, но ситуация остаётся нестабильной.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ключевая трасса россиян к Покровску на грани обрушения. Россияне потеряли возможность использовать трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.

Как сообщалось ранее, Александр Сырский опроверг "блокирование" Сил обороны в Покровске и Купянске. Заявления пропаганды РФ о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности, подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

