"Усиление сработало": ВСУ "срезали" прорыв врага на ключевом направлении

Руслан Иваненко
17 ноября 2025, 02:11
Усиление ВСУ сработало вовремя, украинские подразделения удерживают контроль и стабилизируют фронт.
Силы обороны остановили наступление российских войск

Кратко:

  • Украинские войска отбили прорыв российских сил в Новопавловке
  • Прорыв врага к Новопавловке остановлен, все группы нейтрализованы
  • Село Новопавловка осталось под контролем украинских войск

Украинские военные успешно отбили попытку российской армии прорваться в село Новопавловка в Донецкой области. Об этом в Фейсбуке сообщила 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем имени Якова Гандзюка.

В бригаде отметили, что все вражеские группы были обезврежены:

"15 захватчиков ликвидированы, еще двое - взяты в плен. 59 бригада подставила плечо. Усиление сработало вовремя. Говорите ответственно, не множите выдумки".

Ситуация в населенном пункте

В то же время в населенном пункте продолжаются мероприятия по зачистке после прорыва российских подразделений, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в соцсетях.

Он отметил, что количество российских военных внутри населенного пункта оказалось меньше, чем сообщалось ранее, а украинским подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию.

"Ситуация находится под контролем, и есть основания надеяться на полное возвращение села под украинский контроль. В то же время сам факт прорыва российских сил стал тревожным сигналом и указывает на риски, которые сохраняются на линии фронта", - подчеркнул Мирошников.

Прогноз эксперта относительно войны

По словам военного эксперта и содиректора программ внешней политики Центра Разумкова Алексея Мельника, маловероятно, что полномасштабная война завершится в 2026 году. В то же время эксперт не исключает возможности договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией.

Мельник считает, что наиболее вероятным сценарием станет остановка боевых действий вдоль линии фронта, которая может служить формой деэскалации, но не будет означать окончательного завершения войны или решения конфликта.

Ключевую роль в реализации такого сценария, по его мнению, играет позиция Соединенных Штатов, которая может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Таким образом приказ российского командования помогает украинским защитникам выявлять разбросанные по городу малые пехотные группы врага.

Кроме того, Силы обороны Украины имеют успехи на Покровском направлении. За прошедшие сутки защитники провели поиск и уничтожение противника на территории 26.6 км². Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, что российские оккупационные войска постепенно теряют контроль над городом Купянск в Харьковской области, несмотря на бравурные заявления российского диктатора и военного преступника Путина об окружении украинских подразделений.

О персоне: Богдан Мирошников

Блогер, военный корреспондент.

Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.

Сейчас живет в Киеве.

война в Украине новости Украины Фронт
