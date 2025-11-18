Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

Даяна Швец
18 ноября 2025, 09:12обновлено 18 ноября, 09:49
396
Российские войска на этом направлении понесли одни из самых больших потерь на поле боя за последние месяцы, говорят эксперты.
Покровск, ВСУ, карта
Что происходит в Покровске / Коллаж: Главред, фото: 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка, ISW

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Войска РФ могут пытаться заблокировать украинские силы в Покровске и Мирнограде
  • Главная цель России сейчас - это не дать Украине провести организованный отход с позиций
  • Россияне будут использовать транспорт для перевозки войск в прикрытии тумана

Российские войска, по оценкам аналитиков, могут готовиться к попытке изолировать подразделения Сил обороны Украины непосредственно внутри Покровска Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем очередном анализе.

Отмечается, что параллельно с блокированием украинских сил в городе, российские подразделения разворачивают наступательные действия с западного направления, стремясь создать котел в Покровско-Мирноградском районе.

видео дня

Аналитики считают, что именно западный вектор кажется россиянам более выгодным для потенциального окружения, чем восточный.

Какова ситуация в Покровске по состоянию на 18 ноября
Какая ситуация в Покровске по состоянию на 18 ноября / фото: ISW

Опираясь на данные военного эксперта Константина Машовца, американские исследователи отмечают: российские силы пытаются зажать украинские подразделения в Покровске и Мирнограде, чтобы сделать невозможным организованный отход украинской армии. Такой отход мог бы фактически нивелировать оперативные преимущества, на которые российское командование рассчитывает в случае захвата Покровска.

Хотя войска РФ, действующие в этом секторе фронта, понесли одни из самых тяжелых потерь за последние месяцы, руководство врага все равно пытается довести наступление до завершения и установить контроль над городом.

"ISW продолжает оценивать, что российские силы, очень вероятно, завершат захват Покровска и Мирнограда, хотя сроки и оперативные последствия этих захватов пока остаются неясными", - подчеркивают аналитики.

Также аналитики не исключают, что оккупанты могут перейти к более активному использованию техники для быстрой переброски личного состава внутрь города, возможно, воспользовавшись погодными условиями, в частности туманом.

С этой целью они уже расчищают дороги Новоэкономичное-Мирноград и Гродовка-Мирноград, готовя маршруты для вхождения своих транспортных колонн в город.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

На что рассчитывает Россия - мнение эксперта о ситуации в Покровске

Российский оппозиционный политический деятель Илья Пономарев отмечает, что с военной точки зрения потеря Покровска не будет катастрофой для фронта.

"Это чисто возможность для Путина, чтобы манипулировать Трампом: "Если ты хочешь, чтобы твои ребята не потерпели поражение и не обвинили в этом тебя, помогай мне договориться с ними". Это единственный фактор, влияющий на возможность конкретной договоренности. Дойдет ли дело до сделки - полностью зависит от Путина. Лично я считаю, что он уже, что называется, давно "заигрался" в свою игру. Трамп предложил ему достаточно выгодные условия, но Путин еще раздумывает. Сколько он будет так колебаться - неизвестно, тут чисто психология, даже психиатрия", - заявил он в разговоре с Главредом.

Также, по словам Ильи Пономарева, не следует забывать о том, что Путин стремится к "победе", и он верит, что Трамп может обеспечить ему эту победу при определенных обстоятельствах. Однако, на данный момент Путин, вероятно, считает, что его встреча будет иметь лучшие результаты, если перед этим будет взят Покровск.

"Соответственно, сейчас нет той срочности, чтобы требовать встречу "завтра". Он поставил задачу своим войскам завершить операцию вокруг Покровска. А когда это произойдет, тогда уже будет усилено давление на американцев с тезисом: "Вот, видите, мы продвигаемся, мы побеждаем - давайте встречаться. Убедите своих украинцев отступить, иначе будет хуже", - говорит эксперт.

В то же время, по мнению Пономарева, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что Украина "кончится" раньше, чем Россия.

"Он, по сути, не полностью осознает проблемы внутри страны, но считает, что Украина закончится раньше, поэтому сосредоточился на ударах по энергетической инфраструктуре и других мероприятиях, чтобы ускорить деградацию экономики. Расчет прежде всего на экономическую выносливость", - говорит он.

Бои в Донецкой области - что известно

Напомним, Главред писал, что российские войска продолжают продвигаться в Покровске Донецкой области, в частности, в южной части города. Кроме прямого наступления, враг пытается обойти Покровск с флангов: с северо-востока, где бои идут возле Родинского и Красного Лимана и с юго-запада, где боевые действия не прекращаются в районах Удачного и Котлиного.

Также отмечалось, что на ключевом направлении россияне меняют направление атак. По данным проекта DeepState, российские войска продолжают оказывать давление на город Лиман в Донецкой области, действуя по всей серой зоне. Несмотря на это, ситуацию на этом участке удалось относительно стабилизировать.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 16 ноября, армия РФ продолжает продвигаться в направлении Гуляйполя и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе. Эта дорога является одним из ключевых путей снабжения для украинских войск в городе.

Больше новостей о фронте:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ линия фронта Илья Пономарев Покровск война России и Украины Институт изучения войны Фронт Бои в Донецкой области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

10:04Украина
Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:12Фронт
Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Последние новости

10:41

Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решении

10:36

Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

10:34

Он имел два имени: как еще можно называть Богдана ХмельницкогоВидео

10:04

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
09:30

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

09:12

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

Реклама
08:36

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:10

Три ключевых вопроса на пути к прекращению огнямнение

07:48

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

06:55

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушкаФото

06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

Реклама
03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

Реклама
20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

20:12

Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять