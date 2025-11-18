Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

Российские войска на этом направлении понесли одни из самых больших потерь на поле боя за последние месяцы, говорят эксперты.

https://glavred.info/front/ukrainskie-voennye-mogut-okazatsya-v-kotle-gde-armiya-rf-prigotovila-okruzhenie-10716413.html Ссылка скопирована

Что происходит в Покровске / Коллаж: Главред, фото: 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка, ISW

Основные выводы аналитиков ISW:

Войска РФ могут пытаться заблокировать украинские силы в Покровске и Мирнограде

Главная цель России сейчас - это не дать Украине провести организованный отход с позиций

Россияне будут использовать транспорт для перевозки войск в прикрытии тумана

Российские войска, по оценкам аналитиков, могут готовиться к попытке изолировать подразделения Сил обороны Украины непосредственно внутри Покровска Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем очередном анализе.

Отмечается, что параллельно с блокированием украинских сил в городе, российские подразделения разворачивают наступательные действия с западного направления, стремясь создать котел в Покровско-Мирноградском районе.

видео дня

Аналитики считают, что именно западный вектор кажется россиянам более выгодным для потенциального окружения, чем восточный.

Какая ситуация в Покровске по состоянию на 18 ноября / фото: ISW

Опираясь на данные военного эксперта Константина Машовца, американские исследователи отмечают: российские силы пытаются зажать украинские подразделения в Покровске и Мирнограде, чтобы сделать невозможным организованный отход украинской армии. Такой отход мог бы фактически нивелировать оперативные преимущества, на которые российское командование рассчитывает в случае захвата Покровска.

Хотя войска РФ, действующие в этом секторе фронта, понесли одни из самых тяжелых потерь за последние месяцы, руководство врага все равно пытается довести наступление до завершения и установить контроль над городом.

"ISW продолжает оценивать, что российские силы, очень вероятно, завершат захват Покровска и Мирнограда, хотя сроки и оперативные последствия этих захватов пока остаются неясными", - подчеркивают аналитики.

Также аналитики не исключают, что оккупанты могут перейти к более активному использованию техники для быстрой переброски личного состава внутрь города, возможно, воспользовавшись погодными условиями, в частности туманом.

С этой целью они уже расчищают дороги Новоэкономичное-Мирноград и Гродовка-Мирноград, готовя маршруты для вхождения своих транспортных колонн в город.

Покровск / Инфографика: Главред

На что рассчитывает Россия - мнение эксперта о ситуации в Покровске

Российский оппозиционный политический деятель Илья Пономарев отмечает, что с военной точки зрения потеря Покровска не будет катастрофой для фронта.

"Это чисто возможность для Путина, чтобы манипулировать Трампом: "Если ты хочешь, чтобы твои ребята не потерпели поражение и не обвинили в этом тебя, помогай мне договориться с ними". Это единственный фактор, влияющий на возможность конкретной договоренности. Дойдет ли дело до сделки - полностью зависит от Путина. Лично я считаю, что он уже, что называется, давно "заигрался" в свою игру. Трамп предложил ему достаточно выгодные условия, но Путин еще раздумывает. Сколько он будет так колебаться - неизвестно, тут чисто психология, даже психиатрия", - заявил он в разговоре с Главредом.

Также, по словам Ильи Пономарева, не следует забывать о том, что Путин стремится к "победе", и он верит, что Трамп может обеспечить ему эту победу при определенных обстоятельствах. Однако, на данный момент Путин, вероятно, считает, что его встреча будет иметь лучшие результаты, если перед этим будет взят Покровск.

"Соответственно, сейчас нет той срочности, чтобы требовать встречу "завтра". Он поставил задачу своим войскам завершить операцию вокруг Покровска. А когда это произойдет, тогда уже будет усилено давление на американцев с тезисом: "Вот, видите, мы продвигаемся, мы побеждаем - давайте встречаться. Убедите своих украинцев отступить, иначе будет хуже", - говорит эксперт.

В то же время, по мнению Пономарева, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что Украина "кончится" раньше, чем Россия.

"Он, по сути, не полностью осознает проблемы внутри страны, но считает, что Украина закончится раньше, поэтому сосредоточился на ударах по энергетической инфраструктуре и других мероприятиях, чтобы ускорить деградацию экономики. Расчет прежде всего на экономическую выносливость", - говорит он.

Бои в Донецкой области - что известно

Напомним, Главред писал, что российские войска продолжают продвигаться в Покровске Донецкой области, в частности, в южной части города. Кроме прямого наступления, враг пытается обойти Покровск с флангов: с северо-востока, где бои идут возле Родинского и Красного Лимана и с юго-запада, где боевые действия не прекращаются в районах Удачного и Котлиного.

Также отмечалось, что на ключевом направлении россияне меняют направление атак. По данным проекта DeepState, российские войска продолжают оказывать давление на город Лиман в Донецкой области, действуя по всей серой зоне. Несмотря на это, ситуацию на этом участке удалось относительно стабилизировать.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 16 ноября, армия РФ продолжает продвигаться в направлении Гуляйполя и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе. Эта дорога является одним из ключевых путей снабжения для украинских войск в городе.

Больше новостей о фронте:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред