Ситуация меняется каждый час: военный рассказал о продвижении врага в Покровске

Россияне пытаются продвигаться и с флангов, и в самом городе.

Враг продвигается в Покровске / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Depositphotos

Россияне продвигаются в Покровске с северо-востока и юго-запада

Также враг пробует закрепляться в многоэтажках южного района города

Погодные условия способствуют оккупантам в городе

Российские оккупационные войска продвигаются в Покровске Донецкой области в южном районе города. Кроме этого, пытаются обойти город с флангов: с северо-востока (бои продолжаются у Родинского и Красного Лимана) и с юго-запада (боевые действия не прекращаются в районе Удачного и Котлиного).

Ситуация в городе меняется каждый час. О тактике россиян рассказал командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й ОЕБр Денис Гусь в эфире "Еспресо".

"Противник пробует закрепляться в многоэтажках преимущественно южного района города. Мы всеми силами нарушаем эти вражеские планы, но погодные условия вносят свои коррективы - есть плюсы и минусы как для нас, так и для оккупантов", - отметил военный.

Он добавляет, что туманы очень способствуют армии РФ, ведь тогда украинские военные не могут полноценно проводить аэроразведку, поэтому приходится выявлять оккупантов на слух, когда они приближаются.

В то же время Гусь объясняет, что для украинских подразделений такие погодные условия дают возможность спокойнее проводить ротации, подвозить БК, еду.

"В городе количество врага исчисляется сотнями, доступа к точным цифрам я не имею. Кроме того, противник до сих пор пытается обойти Покровск с флангов: с юго-запада - идут бои со стороны Дачного и Котлиного, по железной дороге, которая тянется к городу с того направления, а также с северо-востока продолжаются тяжелые бои - со стороны Родинского, Красного Лимана", - добавляет командир.

По его словам, оккупанты продвигаются и в самом городе, не прибегая к тактике классических зачисток, например, квартальных. Россияне накапливаются на отдельных точках, где по ним отрабатывают украинские воины.

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что после Покровска с вероятностью 95% следующей целью российских войск станет Константиновка.

"Когда город будет взят, скорее всего, дальше российские войска пойдут на Краматорск и Славянск. Прежде всего это важно с точки зрения пропаганды, чтобы можно было отчитаться, что захвачена вся Донецкая область", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в районе Родинского на Покровском направлении ситуация остается сложной. Однако Силам обороны Украины удается выбивать оккупантов из города. Об этом писал военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучной".

Кроме того, сообщалось о том, что ключевая трасса россиян к Покровску на грани обрушения. Россияне потеряли возможность использовать трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровское направление остается приоритетным для российских сил, поэтому украинские подразделения укрепляют оборону, совершенствуют логистику и обеспечивают военных всем необходимым.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

