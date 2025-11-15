ВСУ оттесняют врага под Купянском: в ISW подтвердили успехи и продвижение

Украинские защитники восстанавливают контроль и отбивают россиян на Харьковщине.

https://glavred.info/front/vsu-ottesnyayut-vraga-pod-kupyanskom-v-isw-podtverdili-uspehi-i-prodvizhenie-10715714.html Ссылка скопирована

В центре Купянска продолжаются бои / Коллаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ВСУ

Главное из анализа ISW:

Украинцы движутся вперед в районе Купянска

РФ придумывает "захват" населенных пунктов

Украинские подразделения продолжают давить на врага в районе Купянска и смогли достичь нового тактического прогресса. По последним оценкам, наши силы сдвинули линию фронта к северу от Песчаного, что находится к юго-востоку от города. Об этом сообщают данные аналитиков Института изучения войны (ISW).

Также появились видеоматериалы, на которых видны точечные удары украинских военных по укреплениям россиян в центральной части Купянска. По мнению экспертов ISW, эти кадры означают, что российские подразделения все же просочились в отдельные районы города, но подобные передвижения не меняют общего баланса сил на направлении.

видео дня

ВСУ продвигаются под Купянском / фото: ISW

Американские аналитики подчеркивают: украинские защитники не только удерживают свои позиции, но и демонстрируют локальный прогресс в центре Купянска и вблизи Петропавловки, там, где ранее российская пропаганда заявляла о якобы успехах своих войск.

Купянск / Инфографика: Главред

При этом ISW не подтверждает утверждений российских военкоров о вымышленных захватах Соболевки и якобы продвижении РФ на восток и юг от Купянска, а также на направлениях возле Куриловки, Песчаного и Каменки.

Как известно, в сентябре российские силы прорвались в район Купянска, продвигаясь вдоль газопровода, что существенно осложнило оборонительную ситуацию. Диверсионные группы противника смогли тогда проникнуть в город с севера.

Позже украинские военные разрушили часть той газовой трубы, заставив российские подразделения переправляться через реку Оскол более уязвимым способом: на лодках и самодельных плотах.

Река Оскол / Инфографика - Главред

Какая ситуация на фронте - новости Украины

Напомним, Главред писал, что на участке Сладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеновское в Запорожской области серая зона существенно расширилась. Вражеские войска увеличили свое присутствие в этой местности, и их перемещение регулярно фиксируется по всей территории серой зоны.

Также в ISW назвали решающий фактор, как РФ удалось продвинуться в Покровске. Отмечается, что наступление российских войск на город в Донецкой области не было неожиданным. Вместо этого, оно стало кульминацией 21-месячного изнурительного наступления, в котором участвовали по меньшей мере 170 тысяч солдат.

Кроме этого, аналитики рассказали о новом плане оккупантов на фронте. По их данным, российские захватчики начинают действовать в соответствии с планом, направленным на ослабление украинских оборонительных позиций.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред