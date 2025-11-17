На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

Оккупанты закрепляют свои позиции и пытаются воспользоваться плохой погодой для продвижения в населенный пункт.

https://glavred.info/front/okkupanty-menyayut-napravlenie-atak-v-deepstate-raskryli-plany-vraga-pod-limanom-10716338.html Ссылка скопирована

Враг концентрирует силы в районах вокруг Лимана и Ямполя / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Враг продолжает давить на Лиман и восток от Ямполя

Ситуацию удалось частично стабилизировать и блокировать проходы

Россияне смещают активность на юг между Лиманом и Ямполем

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать. Об этом сообщает проект DeepState.

По данным аналитиков, удалось предотвратить быстрое проникновение российских захватчиков в Лиман, хотя численное преимущество врага и постоянное давление оставляют угрозу для обороны города.

видео дня

Изменение направления атак врага

"Также противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана. Было осуществлено фиксацию и ликвидацию нескольких групп в районе этих населенных пунктов, особенно Дибровы. Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск. Противник пробует обходить Лиман и расширять зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ (Сил обороны Украины, - ред.), - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают также угрожающую ситуацию к востоку от Ямполя, где оккупанты обустраивают свои позиции в посадках и пытаются проникнуть в поселок, используя ухудшение погодных условий.

"В сети скоро, видимо, можно будет наблюдать очередную "победу" от (российских оккупантов - ред) в Ямполе с заявлениями о "взятии" поселка", - добавляют эксперты.

Лиман / Инфографика: Главред

Экспертная оценка ситуации

Как писал Главред, на Лиманском направлении наблюдается активизация боевых действий, что свидетельствует о намерении российских сил повторно захватить стратегически важный город. Максим Белоусов, начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в эфире Громадського радіо, подчеркнул, что Лиман уже был временно оккупирован в 2022 году, после чего украинские войска его освободили.

"Враг пытается повторить сценарий прошлого, сосредотачивая значительные силы на направлении, где ранее успешно действовали Силы обороны Украины", - отмечает эксперт. По его словам, нынешняя концентрация врага требует пристального контроля и эффективного реагирования украинских войск, чтобы не допустить повторной оккупации.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Гуляйпольском направлении осложнили ситуацию для Сил обороны Украины, однако украинские подразделения знают о намерениях противника и работают над тем, чтобы их сорвать. Об этом сообщил военный эксперт и боец Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, сейчас украинские силы активно пытаются нарушить логистические маршруты армии РФ на Запорожском направлении.

Ранее аналитики ISW сообщали, что ситуация на Гуляйпольском направлении в последнее время ухудшилась, потому что оккупационные войска страны-агрессора России воспользовались плохой погодой и проникли между украинскими позициями в три населенных пункта.

Напомним, что украинские военные успешно отбили попытку российской армии прорваться в село Новопавловка в Донецкой области. Об этом в Фейсбуке сообщила 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем имени Якова Гандзюка.

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред