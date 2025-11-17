Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

Российский диктатор использует Покровск для давления на Дональда Трампа.

https://glavred.info/war/chto-proizoydet-v-sluchae-poteri-pokrovska-nazvana-glavnaya-cel-putina-10716320.html Ссылка скопирована

Потеря Покровска не будет катастрофой для фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

О чем говорит Илья Пономарев:

РФ пытается полностью захватить Покровск

Путин использует бои в Покровске для давления на Трампа

Потеря Покровска не станет катастрофой для фронта

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск. ВСУ делают все возможное, чтобы удержать позиции. В то же время, если враг все же сможет захватить город, это не будет катастрофой для фронта. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он убежден в том, что Покровск для Путина является козырем, который он использует для манипуляций Дональдом Трампом. В то же время пока невозможно спрогнозировать, как долго будет продолжаться битва за Покровск.

видео дня

"С военной точки зрения потеря Покровска не будет катастрофой для фронта. Это сугубо возможность для Путина, чтобы манипулировать Трампом: "Если ты хочешь, чтобы твои ребята не потерпели поражение и не обвинили в этом тебя, помогай мне договориться с ними". Это единственный фактор, влияющий на возможность конкретной договоренности", - говорит Пономарев.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Американский президент уже делал российскому диктатору предложение с выгодными условиями, но Путину этого мало.

"Лично я считаю, что он уже, что называется, давно "заигрался" в свою игру. Трамп предложил ему довольно выгодные условия, но Путин еще раздумывает. Сколько он будет так колебаться — неизвестно, здесь чисто психология, даже психиатрия", - добавил Пономаренко.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Гуляйпольском направлении усложнили ситуацию для Сил обороны Украины, однако украинские подразделения знают о намерениях противника и работают над тем, чтобы их сорвать. Об этом сообщил военный эксперт и боец Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, сейчас украинские силы активно пытаются нарушить логистические маршруты армии РФ на Запорожском направлении.

Силы обороны успешно бьют по путям снабжения врага вблизи Покровска в Донецкой области. По данным 7 корпуса ДШВ ВСУ, авиаударом была уничтожена дорога, соединяющая Селидово с Покровском.

Украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

Другие новости:

О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред