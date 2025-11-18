Укр
Россияне используют новые иранские дроны: их уже заметили над украинским городом

Ангелина Подвысоцкая
18 ноября 2025, 15:06обновлено 18 ноября, 16:43
В новых дронах, которые заметили над Сумами, есть боевая часть.
шахед
Россияне используют новые иранские дроны / Коллаж: Главред, фото: "Флеш"

Что известно:

  • Россияне применяют новые иранские дроны
  • Новые "Шахеды" заметили над Сумами

Российские оккупанты начали применять новые иранские дроны. Такой "Шахед" 107 уже заметили над Сумами. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"Противник понимает угрозу развития направления наших дронов-перехватчиков для ударных БПЛА и будет искать решение", - отметил "Флеш".

Враг применяет разведывательные "Герберы" с камерами. Этими дронами оккупанты ищут "безопасные" коридоры для полета "Шахедов".

Новый "Шахед", который заметили над Сумами, также является контрмерой россиян. В то же время он также несет угрозу, ведь может иметь боевую часть, хоть и небольшую.

"Нашим зенитчикам придется тратить ресурс на выявление и уничтожение этих более дешевых Шахедов", - отметил эксперт.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

