Россияне используют новые иранские дроны: их уже заметили над украинским городом

Что известно:
- Россияне применяют новые иранские дроны
- Новые "Шахеды" заметили над Сумами
Российские оккупанты начали применять новые иранские дроны. Такой "Шахед" 107 уже заметили над Сумами. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".
"Противник понимает угрозу развития направления наших дронов-перехватчиков для ударных БПЛА и будет искать решение", - отметил "Флеш".
Враг применяет разведывательные "Герберы" с камерами. Этими дронами оккупанты ищут "безопасные" коридоры для полета "Шахедов".
Новый "Шахед", который заметили над Сумами, также является контрмерой россиян. В то же время он также несет угрозу, ведь может иметь боевую часть, хоть и небольшую.
"Нашим зенитчикам придется тратить ресурс на выявление и уничтожение этих более дешевых Шахедов", - отметил эксперт.
Удары по Украине - последние новости
Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.
Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
