Часть "Слуг" призывает сформировать новую коалицию и правительство: нардеп раскрыл подробности

Часть "Слуг" призывает сформировать новую коалицию и правительство / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Никита Потураев

Никита Потураев опубликовал заявление части представителей "Слуги народа" с рядом требований

Нардепы призвали немедленно освободить фигурантов коррупционного дела в энергетике

Также среди требований - сформировать новую коалицию и правительство

Представители фракции "Слуга народа" опубликовали заявление, в котором призвали сформировать новую коалицию и новое правительство на фоне коррупционного скандала в энергетике.

Среди требований нардепов - немедленное освобождение всех фигурантов антикоррупционного расследования НАБУ и САП. Заявление опубликовал народный депутат Никита Потураев в Facebook.

Отмечается, что нардепы призвали к "полной поддержке НАБУ и САП". Также они требуют создать "коалицию национальной устойчивости".

"Для восстановления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству, мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости. Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", - говорится в сообщении.

После образования коалиции предлагают создать "правительство национальной устойчивости", которое должно быть:

Сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей";

Составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах;

Ориентирован на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

"Властный треугольник: президент Украины - Верховная Рада Украины - Кабинет министров Украины - должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики", - говорится в сообщении.

Согласно словам Потураева, нардепы настаивают, чтобы деятельность ОПУ "была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам".

Пока неизвестно, сколько депутатов поддерживают это заявление.

Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса в Украине, блокирование активов, ограничение торговых операций, а также запрет участия в государственных закупках и приватизации.

О персоне: Никита Потураев Никита Русланович Потураев - украинский политик, эксперт по коммуникациям, политическому и медиа-консалтингу. Народный депутат Украины IX созыва, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики (с 17 июня 2020 года).

