В Крыму поражен вертолет Ка-27 и ценные РЛС: детали ювелирной операции ГУР

Успешные удары сопровождались уклонением от ракетного комплекса "Панцирь-С1".

https://glavred.info/war/v-krymu-porazhen-vertolet-ka-27-i-cennye-rls-detali-yuvelirnoy-operacii-gur-10717706.html Ссылка скопирована

ГУР поразило объекты РФ в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГУР

Главное:

ГУР уничтожило вертолет Ка-27 в Крыму

Ликвидировано несколько дорогостоящих РЛС

Операция проведена спецподразделением ГУР "Призраки"

Украинские беспилотники Главного управления разведки нанесли серьезные потери российским военным во временно оккупированном Крыму. Уничтожены вертолет Ка-27 и дорогостоящие РЛС. Об этом сообщило ГУР.

"Захватчикам в Крыму снова туго - мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии", - говорится в сообщении. видео дня

По данным разведки, в результате операции были успешно поражены российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", РЛС 55Ж6У "Небо-У", РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции, и РЛС П-18 "Терек".

В ГУР отметили, что операция сопровождалась точными ударами по дорогостоящим российским целям и успешным уклонением беспилотников от ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Смотрите видео атаки украинских БПЛА:

Атака ГУР / Фото: скриншот

Какие российские объекты являются приоритетными для ударов - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что при планировании ударов Украина сознательно выбирает наиболее значимые цели. Речь идет об объектах, которые приносят существенные финансовые поступления в бюджет РФ или непосредственно усиливают военный потенциал российской армии.

По его словам, в приоритете - не только военные установки, но и ключевые экономические и научно-производственные центры. Вывод таких узлов из строя ослабляет способность Кремля финансировать войну, обеспечивать армию техникой и поддерживать стабильный темп производства для оборонного комплекса.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 ноября в Крыму прогремели взрывы и вспышки, разбудившие жителей Феодосии и Сакского района. По предварительной информации атакована ТЭЦ в Саках.

Также вечером 15 и ночью 16 ноября Россию и временно оккупированный Крым атаковали беспилотники и ракеты. Местные жители сообщали о взрывах в Волгограде, Воронежской и Самарской областях, а также в Севастополе, Новофедоровке и Симферополе.

Кроме этого, украинские военные нанесли точный удар по базе российских дронов "Орион" в районе Кировского во временно оккупированном Крыму. Подразделение "Птицы Мадяра" СБС уничтожило место хранения и обслуживания этих редких и дорогих ударно-разведывательных БПЛА.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред