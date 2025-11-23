"Команда Трампа слышит нас": Зеленский раскрыл первые подробности встречи в Женеве

Украинская делегация продолжает переговоры в Женеве и получает первые сигналы понимания от США.

Команда Трампа демонстрирует готовность слышать позицию Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Переговоры в Женеве продолжаются, делегация провела ряд встреч

Есть первые сигналы понимания от американской стороны

Переговоры украинской делегации с американской стороной в Женеве продолжаются, и уже заметны признаки взаимопонимания, как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, также с нашими европейскими партнерами. Сейчас был доклад делегации по итогам разговоров, и это были основательные разговоры, многое меняется. (...) Важно, что разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас", - сказал президент. видео дня

Зеленский отметил, что переговоры продлятся "фактически до ночи", а новые доклады ожидаются в ближайшие часы.

Приоритеты Украины на переговорах

"Важно сделать, чтобы шаги для окончания войны были действенными, и чтобы все было работоспособным. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет - это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Президент также подчеркнул, что интересы Украины защищает "сила нашей государственной позиции - народной украинской позиции - в том, что это наша общая позиция".

Мнение эксперта о возможных договоренностях

Эксперт из Центра общественной аналитики "Башня" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от того, будут ли достигнуты договоренности между сторонами.

По его словам, в случае согласия Киева Кремль способен объявить о прекращении огня в течение суток - прежде всего это означало бы остановку ударов по украинским городам. Клочок предполагает, что ракетный удар по жилому дому в Тернополе мог быть преднамеренным сигналом для президента Зеленского.

В то же время эксперт отмечает, что даже в случае официального приказа Путина о прекращении наступательных действий обстрелы полностью не исчезнут. Он отмечает, что инциденты на линии фронта могут продолжаться еще некоторое время, как это уже было во время АТО, когда объявленные "перемирия" не выполнялись в полном объеме. Если же стороны все-таки придут к согласию, должна начать работу переговорная группа, которая будет отвечать за мониторинговые миссии и дальнейшее согласование условий.

Мирные переговоры в Женеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Зеленского, украинская делегация сегодня, 23 ноября, работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности.

Кроме того, Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.

Также глава ОП Ермак заявил, что Украина и США провели очень продуктивную первую встречу и достигли очень хорошего прогресса и движутся вперед к справедливому и прочному миру.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

