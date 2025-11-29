10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизнь

Российские оккупанты атаковали Украину дронами и различными типами ракет.

На Киевщине из-под завалов спасли котика / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В Киевской области ночью и утром 29 ноября раздавались мощные взрывы. Во многих населенных пунктах изуродованы и разрушены дома. Спасатели делали и делают все возможное, чтобы разобрать завалы и спасти каждую жизнь.

В поселке Хотов Киевской области из-под завалов достали маленького котенка. Он почти 10 часов пробыл под плитой перекрытия частично разрушенного дома.

"Животное почти десять часов оставалось под тяжелой плитой перекрытия, не имея возможности выбраться самостоятельно. Во время разбора конструкций спасатели услышали тихое мяуканье и оперативно определили место, где мог находиться котенок", - говорится в сообщении. видео дня

Фрагмент плиты удалось осторожно поднять специальным инструментом, установился подпорка, чтобы котенок смог выбраться.

"Напуганного, но невредимого котенка достали из-под обломков и передали местным жителям", - рассказали спасатели.

Массированная атака РФ 29 ноября - последние новости

Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.

