Украина проведет 'решающие' переговоры с США: в СМИ раскрыли дату и место

Делегацию Украины возглавит Рустем Умеров.

https://glavred.info/war/ukraina-provedet-reshayushchie-peregovory-s-ssha-v-smi-raskryli-datu-i-mesto-10719902.html Ссылка скопирована

США и Украина проведут новые переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

30 ноября во Флориде состоится встреча Украины и США

Стороны обсудят мирный план

США на будут представлять Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

В воскресенье, 30 ноября, состоится очередная встреча между представителями Украины и США относительно плана прекращения российско-украинской войны. Переговоры пройдут во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

США на этих переговорах будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Детали повестки дня пока не раскрываются.

видео дня

С украинской стороны делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, как ранее сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, на этой встрече ожидается, что результаты предыдущих переговоров будут "окончательно согласованы".

В издании подчеркивают, что Украина находится под значительным давлением Вашингтона, который требует согласиться на условия мирного соглашения. В то же время агентство отмечает, что президент Зеленский сейчас "оказался в самой сложной политической и военной ситуации со времен начала российского вторжения в 2022 году".

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какой худший вариант по мирному плану - прогноз политолога

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у президента РФ Владимира Путина не хватает политической гибкости и ресурсов для принятия согласованного США с Украиной мирного плана.

"В этом узком коридоре для Путина возникает проблема. Он скажет: "Нет, товарищ Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), вот эти 19 пунктов нас не устраивают". Формально это скажет Песков или кто-нибудь еще, но смысл будет таким. И тогда возникает проблема для самого Трампа. Что дальше? Скажет ли он: "Ну ладно, Путину продавить не смог - иду заниматься Бангладеш или Тайванем, там меня уважают"? А тут что? Тогда возникает худший вариант", - отметил он.

Орешкин прогнозирует, что в худшем варианте США оставят Украину и Россию "наедине", а Западная Европа автоматически получает ключевую роль. По мнению Орешкина, для США это станет серьезным ударом и фактическим признанием некомпетентности. Однако Трампу вряд ли позволят "уйти с темы" украинского урегулирования из-за большого общественного резонанса.

Мирный план и переговоры с США - последние новости

Напомним, 27 ноября бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина и США продолжат работу над планом завершения войны на этой неделе. Делегации будут развивать результаты предыдущих переговоров в Женеве.

Также 28 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве. По его словам, "нюансы" относительно "международного признания решений по украинскому урегулированию" будут определены в ходе переговоров.

Как сообщал Главред, 29 ноября президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров с США, международными партнерами и РФ по достижению мира. Главой делегации назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред