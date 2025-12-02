Укр
Россияне отчитываются о захвате 3 украинских городов: что говорят в Генштабе ВСУ

Марина Фурман
2 декабря 2025, 15:14
Сейчас ВСУ удерживают позиции и наносят противнику потери.
ВСУ, армия РФ
В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное:

  • Заявления РФ о захвате Волчанска и Купянска - фейк
  • Бои за Покровск продолжаются
  • ВСУ контролируют большую часть Купянска

Российские оккупанты традиционно отчитываются о своих "успехах" на фронте. На этот раз противник заявляет, что им удалось захватить Покровск, Волчанск и Купянск. Генеральный штаб ВСУ опровергает эту информацию и сообщает, что сейчас украинские бойцы продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске.

"Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флаговтык" с пропагандистской целью для воздействия на участников международных переговоров", - говорится в сообщении.

видео дня

Что происходит в Покровске

На Покровском направлении Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери: за прошедшие сутки украинские воины обезвредили всего 104 оккупантов.

В Генштабе добавляют, что украинские бойцы зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города.

"Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки на наши позиции всего необходимого", - написали в Генштабе ВСУ.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Волчанске

Военные уточняют, что ситуация в Волчанске остается напряженной, ведь захватчики применяют малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию, чтобы продвинуться в этом населенном пункте. Однако, ВСУ стойко удерживают позиции.

"Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно - они будут уничтожены Силами обороны Украины", - отметили в руководстве Вооруженных сил Украины.

Волчанск Инфографика
Волчанск / Инфографика: Главред

Как развиваются события в Купянске

Сейчас Силы обороны контролируют большую часть Купянска. Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

"Учитывая последние заявления в медиа, Группировка объединенных сил уполномочена заявить, что ситуация на Купянском направлении остается постоянной", - отметили бойцы.

По информации Группировки объединенных сил, большая часть города Купянск находится под контролем украинских войск. Отдельные группы российских захватчиков держатся в северных районах.

Ситуация на фронте

Как писал Главред, российские оккупационные войска заявили об установлении российского флага в городе Покровск Донецкой области. По данным украинских военных речь идет о "картинке" для российской пропаганды о якобы контроле над городом.

Недавно аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Ситуация в регионе остается критической, но украинские силы активно обороняют территорию.

Тем временем украинский военный пишет, что ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции, которые ранее были захвачены врагом в Днепропетровской области.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине линия фронта Купянск Генштаб ВСУ Покровск Волчанск
