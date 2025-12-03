До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

Графики отключения света будут действовать во всех регионах Украины.

График отключения света на 4 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Что известно:

4 декабря во всех регионах Украины будут выключать свет

Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59

Электроэнергии не будет до 12 часов

В четверг, 4 декабря, в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут выключать во всех регионах Украины.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света на 4 декабря

Завтра, 4 декабря, для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 0,5 до 3 очередей с 00:00 до 23:59.

В то же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время лишь при одном условии: если вместо России будет океан. Пока что враг не уменьшает интенсивность обстрелов и не меняет свои приоритетные цели. Об этом говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу Телеграф UA.

Кроме того, в Украине потребление электроэнергии упало на 20% из-за отключения света, однако пока это не отобразится в платежках за ноябрь. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил, что октябрь был холоднее и почти без отключений, поэтому среднее потребление сейчас больше.

Напомним, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

