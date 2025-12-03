До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

Что известно:
- 4 декабря во всех регионах Украины будут выключать свет
- Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59
- Электроэнергии не будет до 12 часов
В четверг, 4 декабря, в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут выключать во всех регионах Украины.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света на 4 декабря
Завтра, 4 декабря, для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 0,5 до 3 очередей с 00:00 до 23:59.
В то же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
Что будет со светом зимой - мнение эксперта
Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.
"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время лишь при одном условии: если вместо России будет океан. Пока что враг не уменьшает интенсивность обстрелов и не меняет свои приоритетные цели. Об этом говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу Телеграф UA.
Кроме того, в Украине потребление электроэнергии упало на 20% из-за отключения света, однако пока это не отобразится в платежках за ноябрь. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил, что октябрь был холоднее и почти без отключений, поэтому среднее потребление сейчас больше.
Напомним, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Читайте больше:
- Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему
- Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла
- Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской области
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред