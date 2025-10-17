Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

Сейчас последствия вражеской атаки уточняются.

https://glavred.info/ukraine/povrezhdeniya-energetiki-i-pozhary-rossiyane-atakovali-krivoy-rog-chto-izvestno-10707155.html Ссылка скопирована

Удар по Кривому Рогу / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Россияне атаковали Кривой Рог Шахедами

Удары были по объектам инфраструктуры

Без электричества остались некоторые села

В ночь на 17 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала Шахедами Кривой Рог. В городе прогремело множество взрывов. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, в области и в небе над Криворожьем работала ПВО - было сбито 22 БпЛА. Но были и попадания.

видео дня

"В Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий. На объектах возникли пожары. На место были направлены все оперативные службы. Пожары были ликвидированы на всех локациях", - говорится в сообщении.

Он отметил, что люди не пострадали. В то же время, другие последствия вражеской атаки уточняются.

Вилкул также рассказал, что без электричества остались села Авангагд, Верабово и Мировское.

"Энергетики делают все возможное для восстановления. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит - но на линию для замены направлен автобус. В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают", - подчеркнул он.

Реакция Зеленского на удар РФ

Резидент Украины Владимир Зеленский написал, что системный террор против украинской энергетики продолжается.

"Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу - по гражданской инфраструктуре. Еще десятки ударных дронов были в небе. Зафиксированы также и ракеты. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней - именно инфраструктура", - подчеркнул он.

По его словам, Россия будет вынуждена остановить войну, когда не сможет больше ее продолжать.

"Настоящая готовность России к миру не в словах, которые у Путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы. Поэтому каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни. Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны. Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано", - подытожил президент.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары по энергетике

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что в последнее время Россия изменила тактику ударов по Украине.

По его словам, вместо массированных атак по многим городам одновременно теперь основной огонь концентрируется на одном конкретном населенном пункте.

"Россияне переориентировались на удары в полосе шириной преимущественно 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы", - отметил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 16 октября страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В ночь на 14 октября страна-агрессор Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области. Под ударом оказались Долинская и Новопражская общины.

Также 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате вражеских авиаударов по городу есть разрушения.

Читайте также:

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред