РФ ударила ракетами по территории учебного подразделения ВСУ - есть погибшие

На месте работают соответствующие экстренные службы.

Удар по территории учебного подразделения ВСУ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

РФ ударила ракетами по территории подразделения Сухопутных войск ВСУ

Несмотря на принятые меры безопасности, избежать потерь не удалось

Военная служба правопорядка проводит служебное расследование

Утром, 16 октября, страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что подразделение расположено в тыловой и относительно спокойной части страны.

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы", - говорится в сообщении.

Известно, что раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

"В ближайшее время военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", - подытожили в ведомстве.

Ситуация на полигонах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее говорил, что в Украине хотят внести изменения в процесс подготовки военных на полигонах и в учебных центрах.

В частности, он рассказывал, что учебный процесс планируют перевести под землю.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю", - подчеркнул главком.

Удары по полигонам - что известно

Как сообщал Главред, 24 сентября российские оккупанты ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Под ударом было укрытие, в котором были люди. Избежать жертв не удалось.

4 июня страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ на Полтавщине. Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности удалось избежать худшего.

Об источнике: ОК "Юг" Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

