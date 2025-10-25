Укр
Читать на украинском
РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий

Руслан Иваненко
25 октября 2025, 19:14
Эксперты фиксируют истощение механизированного потенциала РФ и предупреждают о возможном использовании техники.
РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий
Командование РФ экономит бронетехнику / Коллаж: Главред, фото: flickr

Читайте в материале:

  • Вернется ли РФ к массовым механизированным штурмам
  • Куда направят накопленную бронетехнику
  • Изменит ли накопление тактику ведения боевых действий

В сентябре российская армия зафиксировала один из самых низких показателей потерь боевой техники за время войны. За месяц оккупанты потеряли всего 68 танков и 65 боевых бронированных машин. В то же время производство и восстановление техники на предприятиях ВПК РФ продолжаются, что свидетельствует о процессе накопления вооружения, отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале для "Обоза".

"Прежде всего следует объяснить, чем же вызвано столь разительное снижение потерь ОБТ и ББМ в армии страны-агрессора. Нет, не с каким-то высокотехнологичным рывком в российском танкостроении, из-за чего уничтожить танки стало сложнее. И вовсе не с какими-то новыми хитроумными тактическими приемами российских экипажей. Это связано с тем, что враг стал на порядок меньше применять танки и боевые бронированные машины в ходе наступательных действий", - пояснил Коваленко.

По его словам, сейчас россияне проводят наступательные операции преимущественно за счет пехоты, поддерживаемой артиллерией и FPV-дронами, а в редких случаях применяют легкие транспортные средства.

Переход на пехотные штурмы

"Полный переход на пехотные штурмы связан с колоссальными потерями в бронетехнике, истощением механизированной компоненты и запасов техники на складах и в центрах хранения. В итоге российское командование приняло решение о жесткой экономии дефицитных ОБТ и ББМ, полностью перейдя на пехотные штурмы, что значительно увеличило количество безвозвратных санитарных потерь", - добавил эксперт.

Возможные сценарии использования накопленной техники

Коваленко отмечает, что накопленная техника позволит российским войскам восстановить боеспособность подразделений и сформировать новые. Низкие потери танков и ББМ в 2025 году свидетельствуют об истощении механизированного потенциала российской армии и замедлении темпов восстановления техники из-за исчерпания советских запасов.

"Результатом этого накопления могут стать как минимум два сценария. Первый - возвращение РОВ (российских оккупационных войск - ред.) к наступательным действиям в Украине с применением большого количества техники, то есть классических механизированных штурмов. Но с учетом kill-зоны, формирующейся по всей линии соприкосновения, этот сценарий маловероятен, хотя отвергать его полностью - ошибочно", - подчеркнул аналитик.

Второй сценарий предполагает использование накопленной техники на новом направлении боевых действий, где отсутствуют kill-зоны, а враг не знает, как эффективно применять FPV-дроны и другие дешевые средства поражения механизированных колонн.

"Не исключено, что наблюдаемый сейчас процесс накопления бронетехники в РОВ в будущем будет направлен на европейский театр боевых действий", - добавил Коваленко.

Как сообщал Главред, украинские десантники освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В бою защитники ликвидировали большинство оккупантов, а остальных взяли в плен. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Напомним, что населенный пункт Торское на левом берегу реки Черный Жеребец в Донецкой области зачищен от российских оккупантов подразделением штурмовиков 425-го полка. Это высококвалифицированные бойцы, которые особенно эффективно действуют на "аварийных" участках фронта.

Кроме того, штурмовики ВСУ зашли в Покровск Донецкой области и проводят зачистки города. По словам начальника Управления штурмовых подразделений Валентина Манько, ситуация на направлении самая тяжелая из-за концентрации сил противника, но все под контролем.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине вторжение России Фронт
