Коррупционный скандал в энергетике: появились подробности разговора Зеленского с Мерцем

Инна Ковенько
13 ноября 2025, 15:46обновлено 13 ноября, 16:37
523
Зеленский пообещал Мерцу полную прозрачность в расследовании дела коррупции в энергетической сфере.
Розмова Зеленського з Мерцом
Разговор Зеленского с Мерцем / Коллаж: Главред, фото: соцсети Зеленского, Bundesregierung.de

Вкратце:

  • Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским
  • Говорили о расследовании коррупционного скандала в энергетической сфере
  • Зеленский пообещал канцлеру полную прозрачность в расследовании

Федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня, 13 ноября провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Говорили, в частности, о расследовании дела коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщает правительство Германии.

видео дня

"Президент Зеленский проинформировал о коррупционных расследованиях против членов своего правительства, которые впоследствии ушли в отставку, пообещав полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и другие быстрые меры для восстановления доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров", - говорится в сообщении.

Федеральное правительство, по словам Мерца, ожидает от Украины активных шагов в борьбе с коррупцией и продолжения реформ, в частности в сфере верховенства права.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии за поддержку, особенно в сфере противовоздушной обороны и защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Зеленский и Мерц договорились вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами работать над прекращением огня и достижением длительного мира. Германия вместе с западными союзниками будет усиливать давление на Москву, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Это также включает продолжение работы над эффективным использованием замороженных российских активов.

Дело "Мидас" - мнение эксперта

Главный вызов для украинской власти сейчас - найти баланс между необходимостью полноценного расследования с последующим судом и сохранением относительной политической стабильности во время войны, чтобы избежать кризиса управления. Так считает политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он также не исключает, что дело "Мидас" может стать катализатором политических конфликтов в будущем, особенно после окончания войны и проведения послевоенных выборов. По его мнению, из-за близости Миндича к команде президента это расследование представляет серьезный риск для Владимира Зеленского.

Операция НАБУ - новости по теме

Как писал Главред, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Кроме того, Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался относительно бывших партнеров. Президент Украины убежден, что самое важное в деле о коррупции - это приговор для тех, кто виноват.

Позже, об энергетическом скандале впервые высказались в ЕС. Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас назвала его "чрезвычайно досадным". Каллас призвала Киев серьезно отнестись к расследованию в энергетической сфере.

Читайте также:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАБУ новости Украины Фридрих Мерц
