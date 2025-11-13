"Деньги должны идти на передовую": ЕС впервые прокомментировал скандал в Украине

Вкратце:
- В ЕС впервые отреагировали на коррупционный скандал в Украине
- Киеву рекомендуют действовать оперативно по расследованию дела
Масштабный коррупционный скандал в энергетической сфере Украины привлек внимание Европы. Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас назвала его "чрезвычайно досадным". Ее реакцию опубликовали в Reuters.
Каллас призвала Киев серьезно отнестись к расследованию в энергетической сфере.
"Они действуют очень настойчиво. Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", - подчеркнула добавила представительница ЕС.
Она подчеркнула, что украинской власти нужно действовать оперативно.
Коррупционный скандал - мнение эксперта
Политолог Владимир Фесенко считает, что главное сейчас для власти - совместить полноценное расследование и судебные процессы с сохранением относительной политической во время войны, чтобы избежать кризиса управления.
Дело "Мидас" - новости по теме
Как писал Главред, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.
Впоследствии Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома". Министерство экономики через неделю должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета компании.
Позже Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался относительно бывших партнеров. Президент Украины убежден, что самое важное в деле о коррупции - это приговор для тех, кто виноват.
Другие новости:
- "Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ
- Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять "в клешни"
- Массированный удар по объектам РФ: в Генштабе показали работу украинского оружия
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред