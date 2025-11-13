"Деньги должны идти на передовую": ЕС впервые прокомментировал скандал в Украине

В Европе считают, что разворовывались деньги народа, которые должны идти на передовую.

В ЕС отреагировали на коррупцию в энергетике Украины / Коллаж: Главред, фото УНИАН, facebook/atom.gov.ua

В ЕС впервые отреагировали на коррупционный скандал в Украине

Киеву рекомендуют действовать оперативно по расследованию дела

Масштабный коррупционный скандал в энергетической сфере Украины привлек внимание Европы. Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас назвала его "чрезвычайно досадным". Ее реакцию опубликовали в Reuters.

Каллас призвала Киев серьезно отнестись к расследованию в энергетической сфере.

"Они действуют очень настойчиво. Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", - подчеркнула добавила представительница ЕС.

Она подчеркнула, что украинской власти нужно действовать оперативно.

Коррупционный скандал - мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко считает, что главное сейчас для власти - совместить полноценное расследование и судебные процессы с сохранением относительной политической во время войны, чтобы избежать кризиса управления.

Дело "Мидас" - новости по теме

Как писал Главред, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Впоследствии Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома". Министерство экономики через неделю должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета компании.

Позже Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался относительно бывших партнеров. Президент Украины убежден, что самое важное в деле о коррупции - это приговор для тех, кто виноват.

