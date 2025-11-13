Зеленский оценил дело 'Мидас' о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

Самое важное в деле о коррупции - это приговор для тех, кто виноват, убежден президент.

Владимир Зеленский оценил скандал с коррупцией

Главное:

Зеленский прокомментировал операцию НАБУ "Мидас"

Президент не общался с Миндичем с начала объявления о расследовании

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которая получила название "Мидас".

В комментарии Bloomberg он сообщил, что не общался с бизнесменом Тимуром Миндичем с начала объявления о расследовании в операции НАБУ.

Вместе с тем глава государства также обратил внимание на то, что поддержит полное расследование по этому поводу.

"Самое важное - это приговор для тех, кто виноват. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", - добавил Зеленский.

Дело "Мидас": мнение эксперта

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что главный вызов для украинской власти сейчас - найти баланс между необходимостью полноценного расследования с последующим судом и сохранением относительной политической стабильности во время войны, чтобы избежать кризиса управления.

Он также не исключает, что дело "Мидас" может стать катализатором политических конфликтов в будущем, особенно после окончания войны и проведения послевоенных выборов. По его мнению, из-за близости Миндича к команде президента это расследование представляет серьезный риск для Владимира Зеленского. "Расследование будет длиться месяцы, суд - годы, что превращает это дело в "бомбу замедленного действия" для Зеленского на будущих выборах", - отметил Фесенко.

Ранее сообщалось о том, что НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме". НАБУ нашло символику Службы безопасности президента РФ во время обысков у фигурантов дела "Энергоатома".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома". Министерство экономики за неделю должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета компании.

Как писал Главред, ранее видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

