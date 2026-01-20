Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"

В момент поражения российский БПЛА нес под правым крылом корректируемую авиабомбу КАБ-20.

Дрон "Форпост" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Десантники 80-й бригады сбили российский "Форпост" в Сумской области

Дрон нес КАБ-20 и успел сбросить один боеприпас

Это уже второй "Форпост", уничтоженный бригадой

Украинские защитники в Сумской области снова продемонстрировали эффективность противовоздушной обороны: подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ликвидировало российский разведывательный беспилотник "Форпост", стоимость которого оценивается в более 7,5 миллиона долларов. Об успешной операции сообщили в пресс-службе бригады.

По данным профильного издания "Милитарный", которое проанализировало обнародованные военными кадры, сбитый аппарат нес под правым крылом коррегируемую авиабомбу КАБ-20. Эксперты предполагают, что изначально дрон был оснащен двумя такими боеприпасами, но один из них оккупанты успели применить до момента перехвата.

Специалисты также обращают внимание, что модель украинского дрона-перехватчика, который догнал и поразил "Форпост", не разглашается. Впрочем, результат говорит сам за себя — российский аппарат не смог избежать поражения.

В бригаде напоминают, что это уже второй "Форпост", уничтоженный их зенитчиками в Сумской области. Первый был сбит летом 2025 года. Военные подчеркивают, что систематическое уничтожение таких дорогих и дефицитных разведывательных платформ существенно затрудняет работу российских сил на северном направлении.

В сообщении бригады отмечается, что вражеский беспилотник осуществлял разведку украинских позиций, но был оперативно обнаружен и ликвидирован. Десантники подчеркивают: небо над Сумской областью находится под надежной защитой.

Смотрите, как десантники сбили российский дрон "Форпост", который нес авиабомбы:

Удары Сил обороны - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов подразделения РФ из состава 76 десантно-штурмовой дивизии во временно оккупированном городе Приморск на территории Запорожской области.

11 января Силы обороны Украины поразили три буровые установки компании страны-агрессора РФ Лукойл в акватории Каспийского моря. Речь идет об установках имени Филановского, имени Корчагина и имени Грайфера, которые Россия использует для обеспечения своей оккупационной армии.

В ночь на 10 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Об источнике: Милитарный Милитарный (Militarnyi) — украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент — новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия. Команда медиа создала общественную организацию "Украинский военный центр" в 2017 году. 31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта — Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

