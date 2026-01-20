Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют.

Курс валют на 21 января / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 21 января

Насколько вырос евро

Сколько будет стоить злотый 21 января

На среду, 21 января, Национальный банк Украины незначительно снизил курс доллара. В то же время евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 43,25 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась примерно на 2 копейки по сравнению с 20 января, когда курс составлял 43,27 грн/долл.

Европейская валюта существенно подорожала. Официальный курс евро вырос до 50,72 грн/евро против 50,30 грн/евро накануне.

Курс злотого на 21 января

Польский злотый также подорожал. НБУ установил его курс на уровне 11,99 грн, что выше показателя вторника на 9 копеек (11,90 грн/злотый).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Снизится ли курс в ближайшее время - прогноз экономиста

Доктор экономических наук Алексей Плотников отмечал, что в течение первых двух недель января 2026 года официальный курс гривни к евро удерживался выше психологической отметки. По его словам, предпосылок для резкого удешевления европейской валюты в ближайшее время пока нет.

В то же время он прогнозирует умеренную дальнейшую девальвацию гривни, с фиксацией курса евро в диапазоне 50,20-50,60 грн. По его оценке, в обменниках стоимость европейской валюты может превысить психологическую границу и перевалить за 51 гривню.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 20 января доллар, евро и злотый подешевели, а гривня укрепила позиции. Официальный курс доллара установлен на уровне 43,27 грн, евро - 50,30 грн.

Также, по словам банкира Тараса Лесового, спрос будет превышать предложение лишь на 7-10%, что будет способствовать стабильности, а НБУ и в дальнейшем будет сдерживать курсовые колебания.

По его прогнозу, наличный курс доллара составит 42,8-43,5 грн, евро - 49-50,5 грн. На межбанке доллар будет торговаться в пределах 42,6-43,6 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

